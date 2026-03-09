Harry Styles in Calvin Klein Collection

Calvin Klein Inc. maakt vandaag bekend dat zanger Harry Styles een op maat gemaakte Calvin Klein Collection-outfit droeg tijdens de promotie van zijn nieuwe album Kiss All The Time. Disco, Occasionally, dat op 6 maart 2026 is uitgebracht.

Harry droeg een op maat gemaakte, monochrome witte fine-jersey henley-top uit de Calvin Klein Collection, gecombineerd met geplooide wollen pantalon op maat en een leren riem.