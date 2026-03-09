Harry Styles in Calvin Klein Collection
Calvin Klein kleedt Harry Styles voor de promotie van zijn nieuwe album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”
Calvin Klein Inc. maakt vandaag bekend dat zanger Harry Styles een op maat gemaakte Calvin Klein Collection-outfit droeg tijdens de promotie van zijn nieuwe album Kiss All The Time. Disco, Occasionally, dat op 6 maart 2026 is uitgebracht.
Harry droeg een op maat gemaakte, monochrome witte fine-jersey henley-top uit de Calvin Klein Collection, gecombineerd met geplooide wollen pantalon op maat en een leren riem.
