Helly Hansen en Team Telenor Alpine Norway in winter campagne 2023

Voor professionele alpineskiërs horen hoogte- en dieptepunten bij de tak van sport. Van een podiumplaats tot een valpartij en mogelijke blessures, deze professionele atleten maken tijdens hun carrière veel ups en downs mee. Hoewel herstellen van blessures en terug klimmen naar de top kan voelen als een onmogelijke taak, stelt het vertrouwen en de steun van een team atleten in staat om het vertrouwen in zichzelf te versterken en uiteindelijk grootse prestaties op de berg te bewerkstelligen. Als officiële partner en kledingleverancier van het Noorse nationale alpineskiteam - Team Telenor Alpine Norway, laat Helly Hansen deze elementen van vertrouwen en teamwork zien in de wereldwijde campagne voor het winterseizoen van 2023-24.

Als onderdeel van de campagne lanceert het merk een korte film over de Noorse topsporter Aleksander Aamodt Kilde. In 2020 werd hij wereldkampioen, maar minder dan een jaar later scheurde hij zijn kruisbanden en beleefde hij een periode die hij zelf omschrijft als een van de dieptepunten uit zijn carrière. Voor Aleksander is de steun van zijn team wat hem hielp zijn zelfvertrouwen terug te winnen na zijn terugkeer van de blessure.

Aleksander Aamodt Kilde Credits: Helly Hansen

“Als lid van het Noorse alpineskiteam weet je dat als je valt, je teamgenoten er altijd voor je zijn,” zegt Kilde in de film, “en deel uitmaken van een groep met dezelfde mentaliteit geeft je ook de mogelijkheid om de beste ter wereld te zijn in wat je doet. Voor mij is het een eer om deel uit te maken van dit team.”

Om de campagne kracht bij te zetten, is er een serie korte films gemaakt met de atleten Jesper Saltvik Pedersen (7 x wereldkampioen), Thea Stjernesund (2 x wereldbekerwinnaar) en Henrik Kristoffersen (2 x wereldkampioen). Elke atleet laat ons zien hoe zijn eerste uur op de berg eruitziet en wat het voor hen betekent. Door samen met hun team te trainen, reizen en racen, bouwen deze atleten vertrouwen op, zowel onderling als in zichzelf, wat de sleutel is om op hun best te presteren en uiteindelijk het podium te bereiken. Door een niet-aflatende toewijding aan de training, de juiste uitrusting en - het allerbelangrijkste - het vertrouwen en de steun van het team, kunnen ze in zichzelf geloven en zich echt levendig voelen op de berg. “Als mensen aan skiën denken, focussen ze vaak op carrièreprestaties en wereldkampioenschappen. Met deze campagne willen we de hoogtepunten, de dieptepunten en de vroege uurtjes laten zien van deze professionele alpineskiërs om te bewijzen dat de steun en het vertrouwen van een team deze atleten kan helpen de top te bereiken”, zegt Joumana Løvstad, Chief Marketing Officer bij Helly Hansen. “We zijn vereerd om samen te werken met Team Telenor Alpine Norway en we zijn er trots op om te laten zien hoe dit vertrouwen hen helpt om vitaal te blijven en te voelen op de berg.”

Thea Stjernesund Credits: Helly Hansen

De wereldwijde campagne van Helly Hansen is ontwikkeld in samenwerking met het toonaangevende reclamebureau Grey London. De media is verzorgd door Wavemaker.

Jesper Saltvik Pedersen Credits: Helly Hansen

Henrik Kristoffersen Credits: Helly Hansen

Over Helly Hansen

Helly Hansen, opgericht in Noorwegen in 1877, blijft kleding van professionele kwaliteit ontwikkelen die mensen letterlijk helpt om in leven te blijven én zich tegelijkertijd levendig te voelen. Door inzichten uit het leven en werken in ‘s werelds zwaarste omgevingen, heeft het bedrijf een lange lijst van first-to-market innovaties ontwikkeld, waaronder de eerste soepele waterdichte stoffen meer dan 140 jaar geleden. Andere doorbraken zijn onder meer de eerste fleecestoffen in de jaren zestig, de eerste technische basislagen in de jaren zeventig, gemaakt met Lifa® Stay Dry Technology, en het bekroonde en gepatenteerde H2Flow™- temperatuurregelsysteem van vandaag.

Helly Hansen is een leider in technische zeil- en prestatiegerichte skikleding, evenals premium werkkleding. Het merk wordt gedragen en vertrouwd door meer dan 55.000 professionals, waaronder Olympiërs, nationale teams en berggidsen in meer dan 200 skiresorts over de hele wereld.

De buitenkleding, basislagen, sportkleding en schoenen van Helly Hansen worden in meer dan 40 landen verkocht en kunnen bouwen op het vertrouwen van professionals en enthousiastelingen over de hele wereld.

Credits: Helly Hansen