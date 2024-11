Helly Hansen en Team Telenor Alpine Norway : nadruk op vertrouwen en teamwork in Winter 2024-25 campagne

Al bijna 150 jaar wordt het toonaangevende skimerk Helly Hansen vertrouwd door professionals, waarbij ze gebruikmaken van hun inzichten en ervaring om uitrusting te maken die op het hoogste niveau kan presteren. Als officiële kledingleverancier van het Noorse nationale alpineskiteam – Team Telenor Alpine Norway, werken de ontwerpers van Helly Hansen nauw met hen samen om hen te voorzien van uitrusting waarop ze kunnen vertrouwen om op hoge snelheid en onder zware omstandigheden veilig en goed te blijven presteren. Dit winterseizoen benadrukt het in Noorwegen gevestigde merk deze samenwerking in een nieuwe, internationale campagne, waarin wordt getoond dat jezelf tot het uiterste drijven niet mogelijk is zonder vertrouwen in jezelf, je uitrusting en het team om je heen.

Voor professionele alpineskiërs is het eerste uur op de berg essentieel; het zet de toon voor de trainings- en racedag en stelt hen uiteindelijk in staat om harder en sneller te gaan. In een korte film, die deel uitmaakt van de campagne, beschrijft tweevoudig World Cup winnaar Kajsa Vickhoff Lie haar perfecte eerste uur. “De teamgenoten, de coaches en het ondersteunend personeel die allemaal samenwerken voor hetzelfde doel” is wat haar het vertrouwen, de energie en het enthousiasme geeft om haar eigen limieten te verleggen en goed te presteren. Ze legt uit dat zonder de steun van haar team om haar onzekerheden aan te pakken en te overwinnen, ze niet in staat zou zijn om zichzelf en haar instincten te vertrouwen wanneer ze door de starthekken gaat.

Credits: Helly Hansen

Credits: Helly Hansen

Even belangrijk als het vertrouwen in het team, is het bezit van de juiste uitrusting om erop te kunnen vertrouwen. Dat stelt professionele atleten in staat races te winnen. De ontwerpers van Helly Hansen werken nauw samen met het alpineteam tijdens het ontwerpen, testen en feedbackrondes om tot de best mogelijke uitrusting te komen. Om deze internationale campagne voor het seizoen verder uit te breiden, lanceert het merk de film die deze creatieve reis belicht. Zoals Vickhoff Lie in de film zegt: “De uitrusting moet gewoon werken, zodat ik al mijn energie op het skiën kan richten.”

“De kern van Helly Hansen is samenwerken met professionals,” zegt Louise Micolon, Product Manager Ski bij Helly Hansen. “Zij vormen de kern van de evolutie van de sport, en zij kunnen zien hoe de sport zich ontwikkelt en ons helpen om de juiste vragen te stellen.” Andrea Borgersen Hulbak, Product Specialist bij Helly Hansen, voegt daaraan toe: “Door te weten hoe hard de atleten de uitrusting op de proef stellen, inspireert dat

ons om ook verder te komen in wat wij doen.”

Met innovatie als kern blijft Helly Hansen uitrusting maken waar professionals op kunnen vertrouwen, en voor Winter 2024-25 is de nieuwe Kvitfjell Race Insulated Jacket een direct resultaat van de samenwerking en feedback van het Noorse nationale alpineskiteam. Met een knipoog naar het Noorse erfgoed in het ontwerp, brengt deze nieuwe, bekroonde jas innovatieve technologieën en door professionals beïnvloede functies samen.

We zijn vereerd om samen te mogen werken met Team Telenor Alpine Norway, en hun ervaring en expertise blijven ons motiveren om professionele uitrusting te leveren die hun verwachtingen overtreft,” zegt Joumana Løvstad, Chief Marketing Officer bij Helly Hansen. “In deze nieuwe campagne wilden we niet alleen het vertrouwen dat we als partners in het team hebben benadrukken, maar ook hoe essentieel vertrouwen is voor professionele skiërs om op hun best te presteren. We zijn verheugd om het alpineskiseizoen officieel te beginnen met deze campagne, waarin we laten zien hoe dit vertrouwen de professionele atleten in staat stelt om hun ambities gedurende het hele seizoen waar te maken.”

Credits Film: Production Company: Field Productions

Director: Even Sigstad

Producer: Filip Christensen

Production manager: Espen Kristiansen

Post Production Company: Field Productions

Editors: Henrik Pedersen, Mathias Brendsrud

Grade: Viktor Mauren

Sound design: Espen Syversen, OPC

Grade: Viktor Mauren

Creative Director: Even Sigstad

Helly Hansen’s nieuwe Kvitfjell Race Insulated Jacket voor Winter 2024-25, ontwikkeld in samenwerking met Team Telenor Alpine Norway, is nu verkrijgbaar voor mannen en vrouwen in verschillende kleuren. De skijas balanceert prestaties en comfort, met innovatieve technologieën en een knipoog naar het Noorse erfgoed in het ontwerp. Met een HELLY TECH® Professional 2-laags constructie met vierwegstretchstof en gesealde naden is de jas volledig waterdicht, terwijl volledige mobiliteit mogelijk blijft. PrimaLoft® Black Ocean Recycled isolatie houdt de warmte vast, terwijl ventilatieopeningen bijdragen aan het ademend vermogen.