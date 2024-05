Helly Hansen officieel partner van de North Sea Regatta

Helly Hansen, opgericht in 1877, is expert in het ontwikkelen van hoogwaardige kleding en uitrusting voor professionals en topatleten over de hele wereld. De marktleider in zeilkleding heeft dit jaar de handen ineengeslagen met Nederlands’ grootste offshore zeilrace, de North Sea Regatta. Het merk kleedt de complete crew van het evenement, dat plaatsvindt van 7 t/m 20 mei in Scheveningen. Daarnaast neemt Ysbrand Endt, professioneel zeiler en ambassadeur van Helly Hansen, deel aan de race.

De North Sea Regatta, begon al in 1946 met de Vuurschepenrace. Dit was de aanmeldingsrace voor de RORC North Sea Race van Harwich, Groot Brittannië, naar Nederland. Deze offshore race werd eerst gevaren van Hoek van Holland, Nederland, naar Harwich. Vanaf begin jaren zeventig begon de aanmeldingsrace in Breskens en na 1984 was Scheveningen het startpunt. De naam Vuurschepenrace is ontstaan na de fusie met de Dutch Light Vessel Race rond de lichtschepen op de Noordzee. De naam komt van de vroegere Engelse lichtschepen of vrij vertaald drijvende vuurtorens, die nu allemaal zijn vervangen door boeien.

In de wereld van het offshore zeilen geldt de Vuurschepenrace als een baken van traditie en competitie. Het is de oudste offshore race die vanuit Nederland vertrekt en wordt altijd hartelijk ontvangen door de Royal Harwich Yacht Club in Woolverstone. Een mooie traditie is de lunch die de North Sea Club aanbiedt in de karakteristiek Engelse pub Butt & Oyster in Pin Mill met prachtig uitzicht over de Orwell rivier. De volgende dag start de race terug naar Scheveningen.

Het team zal het evenement organiseren gekleed in de herkenbare donkerblauwe versies van de Crew Technical Polo (vrouwen) en de Crewline Polo (mannen), elk gemaakt van sneldrogend materiaal voor optimaal comfort. Bij slecht weer houden ze het droog in de Crew Hooded Sailing Jacket 2.0 in opvallend oranje. Met dit waterdichte, winddichte en ademende jack, dat optimale bewegingsvrijheid biedt, houdt niets de crew nog tegen om een groot succes van het evenement te maken.

