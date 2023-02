Helly Hansen’s innovatieve collectie voor Herfst/Winter 2023-24

Vernieuwende technologieën voor optimale prestaties en bescherming in extreme omstandigheden

Helly Hansen werd in 1877 opgericht in Noorwegen en ontwikkelt professionele kleding die mensen helpt om in de meest barre omstandigheden in leven te blijven en zich levend te voelen. Van diepe sneeuw in de bergen tot koude stadswinters en zelfs poolklimaten onder nul, levert het merk producten van de hoogste kwaliteit om temperaturen en extreme omstandigheden te trotseren. De nieuwste collectie van Helly Hansen is ontwikkeld op basis van de inzichten van duizenden professionals van over de hele wereld en bevat innovatieve, prestatiegerichte en verantwoorde technologieën en ontwerpen, die in de Herfst/Winter van 2023 worden gelanceerd.

Helly Hansen blijft zich dit seizoen richten op meer verantwoordelijkheid, met extra stijlen met LIFA INFINITY PRO en LIFA INFINITY. Het is de meest innovatieve en verantwoorde waterdichte/ademende technologie van het merk tot dusver en meerdere kledingstukken in de categorieën outdoor, ski en urban zijn met deze technologieën vervaardigd.

Naast de gepatenteerde LIFA INFINITY PRO en LIFA INFINITY breidt Helly Hansen het gebruik van Ocean Bound gerecycled materiaal van hoge kwaliteit uit binnen de outdoor- en skicollecties. Dit gerecyclede materiaal is gemaakt van achtergelaten, verloren en afgedankte visuitrusting, zoals visboeien, die anders een grote bron van zwerfvuil in zee zouden zijn. In de nieuwe Aphelia Infinity Jacket voor vrouwen en de Alpha 4.0 Jacket voor mannen worden dit seizoen Ocean Bound materialen verwerkt.

Nieuw dit seizoen is dat Helly Hansen de Odin Backcountry capsule collectie lanceert, die bestaat uit zeer technische, hoogwaardige producten, die duurzame en lichtgewicht prestaties en bescherming leveren, geoptimaliseerd voor skitouren en ontwikkeld en getest door professionals. Het merk zet ook zijn samenwerking met de Noorse en Canadese Alpine Ski Teams voort en introduceert nieuwe skistijlen, geïnspireerd door hun inzichten en feedback. Terwijl de komst van de herfst- en wintermaanden koude temperaturen en barre buitenomstandigheden met zich meebrengt, biedt de nieuwe collectie van Helly Hansen innovatieve, verantwoorde en prestatiegerichte ontwerpen om zelfs de meest extreme winterse omstandigheden te doorstaan.

Beeld: Helly Hansen, collectie FW23, eigendom van het merk.

Ocean Bound Materials

Ocean Bound Plastic is plastic dat afkomstig is binnen 30 mijl (50 km) van een kustlijn of hoofdwaterweg in regio’s waar het afval verkeerd wordt beheerd. Weggegooid plastic afval komt terecht in stromen en rivieren die uiteindelijk allemaal in de oceaan uitmonden. Door het plastic in dit stadium in te zamelen, voorkomen we dat het onze oceanen vervuilt en het zeeleven schade toebrengt. Het plastic wordt vervolgens gerecycled en gebruikt als onderdeel van een reeks van onze collecties. Van hoogwaardig presterende kleding voor kustzeilen tot de duurzame marine lifestyle collecties, iedereen kan zich gesterkt voelen om een langdurige impact te maken. De Ocean Bound materialen bestaan momenteel uit twee stromen (polyamide en polyester), die beiden worden hergebruikt om hoogwaardige kleding te maken, die ook het milieu in ogenschouw nemen.

Beeld: Helly Hansen, collectie FW23, eigendom van het merk.