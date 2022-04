Herenschoenenmerk Perlie Gaat Live Op Zalando

Het nieuwe herenschoenenmerk PERLIE is klaar om de schoenenmarkt op te schudden met hun revolutionaire nieuwe comforttechnologie. Het merk voorziet nette herenschoenen en Chelsea boots met het comfort van een sneaker. Hun innovatieve comforttechnologie omvat een nieuw ontworpen gepatenteerde buitenzool, een sneakervoetbed en sneakerbinnenzool, all-around zachte comfortabele voering en een nieuwe zachte en extra flexibele binnenleer. Het resultaat: nette schoenen en Chelsea boots die vanaf het eerste moment comfortabel zitten en die je de hele dag met plezier kunt dragen.

Sinds hun recente lancering heeft PERLIE al schoenen verkocht in 10 Amerikaanse staten en 8 EU-landen. Daarnaast zijn de schoenen te koop bij fysieke retailers, in onder andere, de V.S., Groot-Brittanië, Frankrijk en Nederland, hun eigen internationale website en via belangrijke platforms in de Verenigde Staten en Europa. Een van deze platforms is de Duitse modegigant Zalando.

Perlie, eigendom van het merk.

“Hoewel Covid-19 een grote impact heeft gehad op de schoenenmarkt, zijn we tevreden met de vooruitgang die we hebben geboekt”, zegt Sep Breukers, CEO van het merk. “Wat we heel belangrijk vinden, is dat onze klanten ons product waarderen. We hebben klanten die al 6 paar hebben gekocht. Daar doen we het uiteindelijk voor.’’ Dat klanten de schoenen van PERLIE waarderen, blijkt ook uit het zeer lage retourpercentage van minder dan 10%. In de modebranche, waar retourpercentages van maar liefst 40% geen uitzondering zijn, is dit extreem laag. "We hebben zelfs klanten die zeiden dat ze hun Italiaanse schoenen van € 1.000 niet meer droegen en nu alleen ons merk meer dragen. Wat een compliment!”

De schoenen worden verkocht tegen een concurrerende prijs van $ 250 en ongeveer € 200 in Europa. “We zijn onlangs een samenwerking aangegaan met een Amerikaans marketingbureau om ons merk verder uit te bouwen. Daarnaast zijn we gaan samenwerken met een aantal hele aardige en geïnteresseerde influencers in New York, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Onze ervaring met influencers is tot nu toe uitstekend.” Dit jaar willen we ons retailprogramma verder uitbreiden en willen we samenwerken met enkele belangrijke luxe warenhuizen. “We waarderen elke partij die met ons wil samenwerken, en we voorzien hen van alle marketingmaterialen die ze nodig hebben om ons merkverhaal te laten zien en ook hun winst te maximaliseren. Samenwerking moet altijd een win-winsituatie zijn”, zegt de CEO.

Perlie, eigendom van het merk.

Sinds kort is ook de luxe schoenenveteraan Peter Beerens aan het merk verbonden als coach. Hij was eerder verantwoordelijk voor de Europese verkoop van grote merken als Santoni, Church’s en Alden. “De kennis van Peter is van onschatbare waarde. Hij is echt een gigant in de luxe schoenenbranche met een schat aan ervaring en contacten. Onze samenwerking is dan ook een echte aanwinst voor PERLIE”, zegt Breukers.

Neem contact op:

Contactpersoon: Sep Breukers (CEO)

Mail: info@perlieshoes.com

Europa telefoonnummer: +31 (0) 85 06 06 554

Amerikaans telefoonnummer: (929) 822-4700

Whatsapp: +31 (0) 6 11 43 26 59