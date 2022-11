Herenschoenenmerk Perlie populair in Hollywood

Het herenschoenenmerk PERLIE heeft voet aan de grond weten te krijgen in Hollywood. Recent is het merk een samenwerking aangegaan met één van de bekendste Hollywood stylisten, Ivan Bitton, die de styling verzorgd voor wereldberoemde filmsterren en artiesten als Justin Bieber, Chris Brown, en Beyoncé.

“Wij kregen een tijdje geleden een bericht van de assistent van Bitton uit Hollywood, met de vraag of hij onze schoenen mocht gebruiken voor de styling van zijn Hollywood sterren. Hij had onze schoenen ergens gezien, en was erg enthousiast erover,” zegt oprichter Sep Breukers. “Dat was natuurlijk ontzettend cool om te horen, maar aanvankelijk ook wel een beetje surrealistisch. Zeker ook omdat hij ons had benaderd en niet andersom.” De samenwerking gaat inmiddels prima en wij krijgen goede feedback en veel complimenten over onze schoenen.”

Het kleden van Hollywood sterren is een interessant proces. Voor belangrijke gebeurtenissen, inclusief het zogeheten ‘awards season’ met onder andere de befaamde Oscars, melden de sterren zich bij hun stylisten. De stylisten zorgen vervolgens voor passende kleding. Die vinden ze bij designers of bij styling studio’s, waar ze de keuze hebben uit verschillende merken.

Voor muziekartiesten is het daarnaast gebruikelijk dat ze voor hun tour een op maat gemaakte kledinglijn ontwikkelen, die ze vervolgens de hele tour kunnen dragen. Zo hebben ze altijd iets comfortabels en unieks om te dragen tijdens hun concerten. Tommy Hilfiger staat bijvoorbeeld bekend om zijn goede band met veel popsterren.

PERLIE voorziet nette herenschoenen, boots en Chelsea boots met het comfort van een sneaker. Hun innovatieve comforttechnologie omvat een nieuw ontworpen gepatenteerde buitenzool, een sneakervoetbed en sneakerbinnenzool, all-around zachte comfortabele voering en een nieuwe zachte en extra flexibele binnenleer. Het resultaat: nette schoenen en boots die vanaf het eerste moment comfortabel zitten en die je de hele dag met plezier kunt dragen.

Het merk heeft inmiddels retailers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Hong Kong, en West-Europa. Sinds kort is ook de luxe schoenenveteraan Peter Beerens aan het merk verbonden. Hij was eerder verantwoordelijk voor de Europese verkoop van grote merken als Santoni, Church’s en Alden. “De kennis van Peter is van onschatbare waarde. Hij is echt een gigant in de luxe schoenenbranche met een schat aan ervaring en contacten. Onze samenwerking is dan ook een echte aanwinst voor PERLIE”, zegt Breukers.

In januari zal het merk tentoon worden gesteld op Pitti Uomo te Florence, de meest prestigieuze beurs op het gebied van herenschoenen in het topsegment. “Het was een zeer strenge selectieprocedure waarbij wij én onze partners helemaal werden doorgelicht. Het was dan ook een zeer aangename verrassing toen we het bericht kregen dat de technische commissie ons had goedgekeurd. We zijn nu bezig met de vormgeving van onze stand. We gaan er in ieder geval voor zorgen dat ze op Pitti Uomo niet om ons heen kunnen,” geeft Breukers aan.

Neem contact op:

Contactpersoon: Sep Breukers (CEO)

Mail: info@perlieshoes.com

Europa telefoonnummer: +31 (0) 85 06 06 554

Amerikaans telefoonnummer: (929) 822-4700

Whatsapp: +31 (0) 6 11 43 26 59

