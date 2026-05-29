Herfst 2026 volgens Pinko

Pinko brengt een collectie waarin moderne vrouwelijkheid, sterke tailoring en verfijnde materialen samenkomen. De herfst en winter 2026 collectie draait om een garderobe die moeiteloos aansluit op verschillende momenten van de dag: krachtige silhouetten, veelzijdige styling en ontworpen met oog voor comfort en draagbaarheid. Moderne tailoring, vernieuwde proporties en rijke texturen vormen daarbij de rode draad van het seizoen.

Tailoring

Silhouet en vorm staan centraal binnen de collectie, waarbij tailoring een eigentijdse interpretatie krijgt. Cropped jasjes, low-rise barrel trousers en slim-fit pantalons worden gecombineerd met getailleerde blazers met uitgesproken schouders en een geaccentueerde taille. Ook jurken volgen deze richting, met bodycon silhouetten en een cleane constructie die de vrouwelijke vorm benadrukt.

Credits: PINKO

De rok

Power dressing vertaalt zich hier naar wrap-slit pencil skirts en nieuwe peplum flare silhouetten, gecombineerd met zachte of aangesloten knitwear voor gelaagde looks en contrast in proporties. Materialen en afwerkingen staan centraal, met onder andere lace-details, faux leather texturen en een glanzende croc-embossed finish.

Krachtige kleuren

Het kleurenpalet blijft krachtig en tijdloos, met wit, zwart, grijs en chocoladebruin als basis. Accenten van royal blue en rood zorgen voor contrast en geven de collectie een moderne uitstraling.

Extra Touch

Ook accessoires spelen een belangrijke rol binnen de styling. Decoratieve leren bloemen, zachte faux fur details en uitgesproken texturen versterken het silhouet van de collectie. Binnen het tassensegment introduceert PINKO nieuwe uitvoeringen van de Keeper Bag en de Escape Bag Horizontal, uitgevoerd in onder andere biker leather, suede en checked materialen.

Nieuw voor Fall Winter 2026 is de Love Bag Satchel, afgewerkt met de herkenbare Love Birds Diamond Touch buckle en een zachtere, meer soepele structuur.