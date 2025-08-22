Herfst-winter 2025 volgens American Vintage

Nu de dagen korter en de outfits dikker worden, onthult American Vintage haar herfst-wintercollectie 2025-2026. Een seizoen dat vooral gericht is op zachtheid, volume en sartoriale intuïtie, zonder ooit zijn DNA te verloochenen. Omhullende materialen, een spel van laagjes en een ultragevoelig palet: een garderobe van contrasten, ontworpen om bij elk moment te passen.

Een seizoen om onder te dompelen

Voor De herfst-winter 2025-2026 blijft het materiaal centraal staan. Van gekamde jersey tot merinowol, elk item nodigt je uit om het wat rustiger aan te doen. De COSY-essentials zijn terug, in herwerkte versie met burgundy en mineral taupe, met extra lange jassen en wijde broeken met vaste plooien. Op het vlak van denim is JOY uitgebreid met een versie in raw washed denim en een koele ice grey-tint.

Credits: American Vintage

"Het herfst-winterseizoen bij AMV sublimeert elke sensatie: dit seizoen verkennen we nieuwe dieptes zonder af te doen aan eenvoud. Tailoring wordt een tweede huid en de kleuren spreken evenveel als de vormen." - Het American Vintage-stijlteam

Tussen mineral tailoring en vrijgegeven compensatie

Drie werelden, drie energieën: de garderobe voor dames neemt het voortouw. Cosy is in de eerste plaats een elegant toevluchtsoord. Comfortabele outfits, breisels met vilteffect, badjassen en broeken met vloeiende plooien herdefiniëren de contouren van rustige elegantie. Burgundy wordt er gecombineerd met betongrijs, terwijl een zacht camelbeige het geheel verwarmt. Het is comfort in zijn meest verfijnde vorm.

Credits: American Vintage

Credits: American Vintage

Dan is er ook nog Office lab, een eerbetoon aan de "working girl" uit de jaren 90 - maar dan in een ultra-moderne versie. Strakke tailoring, uitgesproken lijnen: witte shirts met structuur, mini- en midirokjes zetten de toon. De kleuren? Leisteenblauw, licht antraciet en ijsgroen brengen leven in de neutraliteit van de garderobe.

Tot slot zet de collectie een gedurfde stap voorwaarts met Glastonbury: een artsy spel van laagjes, combinaties van texturen, vintage prints en pittige kleuren. Silhouetten die loskomen van de codes en de mix & match omarmen. De stijl wordt een verhaal, bijna een persoonlijk dagboek. Koele munt, burnt oranje, neonroze: hier speelt kleur een hoofdrol.

Credits: American Vintage

Een winterse Dolce Vita, in sprezzatura-versie

De herencollectie verkent zijn contrasten met nonchalance. De herfst-wintercollectie uit zich als een dag uit het leven van een stad in het zuiden, met strakke tailoring en casual sportkleding.

Om 7.04 uur: tijd voor koffie. De AMV-man is altijd goed gekleed, maar nooit stijf. Rechte blazer, broek met hoge taille, geribde knitwear met rits: de nadruk ligt op natuurlijke elegantie. Het palet? Nachtblauw, greige en een paar accenten in terracotta.

Credits: American Vintage

Om 19.56 uur is het tijd voor spontaniteit. Een losse sweater, een lichte donsjas en een ribfluwelen broek. De kleuren variëren van rokerig tot diep kaki, met een pittige knipoog in fluorescerend oranje. De stijl is instinctief en laat de sprezzatura in zijn meest eigentijdse vorm zien.

Deze winter biedt American Vintage een ritme aan dat een garderobe overstijgt: dat van lichamen in beweging, dagen die zich uitstrekken en silhouetten die moeiteloos hun eigen taal componeren.