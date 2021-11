Herman Brood x A Fish Named Fred x REHAB

Den Haag, - Na het grote succes van vorig jaar lanceren wij samen met onze vrienden van kledingmerk A Fish named Fred 8 nieuwe Herman Brood modellen. Uniek, one of a kind en limited edition! Een waanzinnige samenwerking met de meest te gekke prints. Een origineel design met te gekke Herman Brood prints die er deze winter echt uitspringen.

Herman Brood november 1946 - 11 juli 2001 was een Nederlandse musicus, schilder, acteur en dichter. Als muzikant behaalde hij artistiek en commercieel succes in de jaren 1970 en 1980, en werd hij "de grootste en enige Nederlandse rock 'n' roll ster" genoemd. Later in zijn leven begon hij een succesvolle carrière als schilder. Dit artwork is nu voor de tweede keer vertaald naar een schoenencollectie voor zowel een geklede look als een sportieve look.

Vier totaal verschillende designs zijn vertaald naar 4 klassieke low-top herenschoenen en 4 waanzinnige sneakers en een viertal bijpassende riemen. Allemaal voorzien van een te gekke Herman Brood print in uitgesproken kleuren, zoals rood, blauw, geel en multicolor.

Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn, want van de ontwerpen is slechts een beperkte oplage beschikbaar.

De schoenenlijn in samenwerking met A Fish named Fred is bij een aantal retailers beschikbaar, bij A Fish named Fred winkels en bij ons in de online store.