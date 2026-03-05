‘Herø in the City’: Samsøe Samsøe presenteert de accessoires voor Lente/Zomer 2026

Samsøe Samsøe introduceert een nieuw hoofdstuk in zijn accessoirecollectie met de lancering van de HERØ-tas. Een toekomstig icoon dat het begin markeert van een nieuwe ontwerpkoers voor het merk. De HERØ-tas, geworteld in Scandinavisch vakmanschap en Deens design, combineert geometrie en asymmetrie, structuur en spontaniteit. Het is een moeiteloze balans tussen orde en wanorde die de moderne esthetiek van Samsøe Samsøe definieert.

Credits: Samsøe Samsøe

De tas is ontworpen in Kopenhagen en geïnspireerd op de sculpturale lijnen van de Deense architectuur, waar precisie en vloeibaarheid samenkomen. Geometrische vormen worden verzacht door organische rondingen, wat resulteert in een silhouet dat zowel eigentijds als tijdloos aanvoelt. Vervaardigd uit hoogwaardig Europees leer, is elke steek en naad met intentie gecreëerd. Dit weerspiegelt de voortdurende toewijding van het merk aan vakmanschap en detail.

De HERØ-tas viert een van de meest herkenbare designkenmerken van Samsøe Samsøe: de Ø. Geherinterpreteerd als een subtiel maar onderscheidend detail, verbindt de Ø de HERØ-tas en een vernieuwde accessoirelijn met het erfgoed van het merk. Het signaleert tegelijkertijd een verfijnde evolutie van de visuele taal. Het resultaat is een item dat direct vertrouwd en toch duidelijk nieuw aanvoelt, een natuurlijke uitbreiding van het Samsøe Samsøe-universum.

Credits: Samsøe Samsøe

Door de verschillende materialen en kleurstellingen transformeert de HERØ-tas met zijn drager. Van een ingetogen verlengstuk van een minimalistische look tot een statement-item dat de aandacht trekt. In glad leer wordt het een tijdloze metgezel die de dagelijkse kledingstijl naar een hoger niveau tilt door zijn strakke lijnen en verfijnd vakmanschap. In expressievere uitvoeringen, zoals de tactiele versie van koeienhaar, onthult het een gedurfde en textuurrijke kant. Een item dat individualiteit en zelfexpressie uitstraalt, zonder ooit concessies te doen aan elegantie.

Het balanceert kwaliteit, toegankelijkheid en duurzaam design en belichaamt de toewijding van Samsøe Samsøe aan het creëren van items die even tijdloos als relevant zijn.

Credits: Samsøe Samsøe

“De HERØ-tas is ontstaan uit een eenvoudig idee: een item creëren dat direct vertrouwd en toch verrassend aanvoelt. Een item dat de moeiteloze Scandinavische geest van Samsøe Samsøe weerspiegelt in één enkel silhouet. De HERØ-tas balanceert eenvoud, rondingen en doordachte details, wat een vorm creëert die uitgesproken modern aanvoelt.” – Naïma Chamberlayne, Hoofd Schoenen & Accessoires

