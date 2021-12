Heroes on Socks…ook een held voor het milieu

Unieke designsokken maken. Dat is waar Heroes on Socks om bekend staat. Het is onze passie en wij doen het dan ook met veel plezier. Wij zijn ons echter wel bewust van het feit dat we in een industrie werken die grote impact heeft op het milieu. Daarom willen wij niet alleen een held op sokken zijn, maar ook een held voor het milieu. Wij zetten ons actief in voor duurzame productie, vervoer en verpakking van onze sokken. Zo kan jij genieten van comfortabele sokken, zonder een grote footprint achter te laten op de wereld.

Materialen en kleuren in collecties

Wanneer wij een nieuwe sokkencollectie of design ontwikkelen maken wij gebruik van een vooraf bepaalde kleurenset. Op basis van deze kleurenset ontwikkelen wij een brede collectie aan sokken. Deze collectie is echter beperkt is tot een aantal gangbare stijlen en kleuren. Dit doen wij bewust om maatwerkproductie (voornamelijk in het kleuren, verven van garen) te beperken. Heroes on Socks kiest er dus bewust voor om de hele collectie te maken op een vaste samenstelling van kleuren. Hiermee voorkomen dat we dat wij onnodig garen gebruiken waarvan restanten niet verder gebruikt kunnen worden. We kiezen er ook bewust voor garen op te maken, om verspilling te voorkomen. Onze ontwerpers hebben daarmee de vrijheid maar ook de uitdaging om gekozen materialen en kleuren “op te maken” voor we iets nieuws produceren.

Maatwerk sokken vanuit een basis

Klanten die maatwerk sokken willen ontwerpen bij ons sturen we dan ook in eerste instantie naar onze uitgebreide set standaard kleuren (vergis je niet, de keuze is heel uitgebreid met meer dan 60 standaard kleuren in het assortiment). Indien er maatwerk moet worden ontwikkelt, dan bespreken we dit met de klant en de gevolgen hiervan. Hierdoor kan de klant een juiste afweging maken of alternatieven niet acceptabel genoeg zijn. Regelmatig kiezen klanten hierdoor bewust voor een duurzamere, of liever minder belastende maatwerk oplossing.

Plastic verminderen in de productie

Het klinkt misschien onlogisch, maar wanneer het gaat om productie van sokken heb je ook te maken met plastic. In ons productieproces hebben wij een keuze gemaakt om plastic helemaal uit te bannen. Dit is ons reeds gelukt in de afwerking van het product en de verpakking. Echter ontkomen wij niet aan synthetische stoffen. De synthetische stoffen geven namelijk comfort en kwaliteit aan onze sokken. Toch blijven wij ons ervoor inzetten om ook dit zoveel mogelijk te verminderen.

Keuze voor Italië als productielocatie en het vervoer naar Nederland

In Italië zitten de beste vaklieden die kwalitatieve sokken kunnen produceren. Daarom kiest Heroes on Socks ervoor om de sokken in Italië te laten produceren. Je mag dan ook van onze sokken verwachten dat deze lang meegaan. Bij deze keuze zit echter een aspect met betrekking tot de milieubelasting. In het vervoer van onze design sokken naar Nederland committeren wij ons aan vervoer via duurzame en minder belastende methodes. Denk hierbij aan vervoer per trein. Dit verhoogd echter wel de kosten en verlengt de levertijd, wat regelmatig een probleem is voor onze klanten en opdrachtgevers. Om deze problemen te elimineren zijn wij zelf actief bezig met het slimmer, beter en eerder plannen van onze productie. Uiteraard zijn wij ook actief met opdrachtgevers en klanten in gesprek waarin wij onze uitdagingen en duurzaamheid doelstellingen delen. Veel opdrachtgevers en klanten steunen ons in onze duurzaamheidsmissie waarbij wij altijd de balans opmaken tussen flexibiliteit in tijdige levering en minder belastend vervoer van de producten.

Arbeidsomstandigheden

Niet alleen de milieubelasting is belangrijk wanneer het gaat om de productie van onze sokken. Wij hechten ook enorm veel waarde aan de arbeidsomstandigheden. Daarom gaan wij ieder jaar zelf langs bij de fabrieken waar onze sokken geproduceerd worden. Zo kunnen wij controleren of de arbeidsomstandigheden goed zijn. Het spreekt voor zich dat wij zeker willen zijn dat er geen sprake is van kinderarbeid of uitbuiting voor de productie van onze sokken.

Er zijn vele vaklieden die een migranten achtergrond hebben en deze migranten dienen met respect behandeld te worden. Tijdens onze fabrieksbezoeken controleren wij hier dan ook op zodat wij zeker zijn dat ook deze mensen normaal betaald worden en normale arbeidsomstandigheden ervaren. Ook met grotere klanten sluiten wij overeenkomsten die zorgen dat het voorkomen van uitbuiting en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Onze sokken worden in Europa geproduceerd. Dit maakt het een stuk gemakkelijker om de controle uit te voeren. Een controle of onze afspraken ook werkelijk nageleefd worden. Wij plannen regelmatig verrassingsbezoeken voor een echt en waarheidsgetrouw beeld van de eerlijke productie van onze sokken.

Verzending en Verpakking

Kleding en mode accessoires worden vaak in plastic zakken. Dit is natuurlijk om de producten te beschermen tijdens het vervoer. Wij zijn echter bezig met het vinden van de juiste verpakking voor het verzenden van onze sokken naar onze klanten. Hierbij is ons uitgangspunt geen plastic te gebruiken. Om het echter product goed te beschermen en ervoor te zorgen dat het niet beschadigd op weg naar de klant, moeten we wel de juiste verpakking kiezen. Alternatieven voor plastic zakken zijn er. Deze alternatieven zijn we nu aan het uittesten. Denk hierbij aan dikkere papieren / kartonnen verpakkingen die ook nog eens door de brievenbus kunnen. Dit vermindert tevens het aantal pakketjes dat met de pakketdienst mee moet.

De volgende stap : recyclen van sokken

Wanneer sokken gedragen worden, zullen ze verslijten. Toch is het feit dat er veel sokken verdwijnen in het restafval. Daarom is onze volgende stap om sokken te recyclen. Hiermee proberen wij de volgende grote bijdrage te leveren in duurzaamheid. We zijn er heilig van overtuigd dat de grondstof van sokken prima gebruikt kan worden als recycled materiaal voor onze nieuwe collecties. Het is ook een kwestie van doen en een goed plan erbij bedenken. Wij zijn hier daarom actief mee bezig om een recycle plan op te stellen.

Bij dit plan betrekken wij onze klanten ook actief. Want bij het recyclen van deze materialen, hoe duurzaam ook, zullen kosten gemoeid gaan. Recyclen en duurzaamheid kosten geld. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten het hart op de goede plek hebben. Met alle klimaat veranderingen zijn onze klanten vaak bewust bezig met duurzaamheid. Dit moet het mogelijk maken om ook in de toekomst Heroes on Socks nóg duurzamer te maken.