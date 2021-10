Het Amerikaans merk Presly & Sun verovert Europa en introduceert Frugal Fashion

Hét antwoord op het zogenaamde fast fashion.

Presly & Sun, wat zijn roots heeft in Californië, lanceerde half augustus in Europa zijn eerste collectie iconic basic’s voor mannen. De Californische mythe is voelbaar in alles waar het merk voor staat; muziek, zon, zee, strand, maar ook voor eerlijkheid, vriendschap, verbondenheid, plezier en geluk. Hier raken we het hart van Presly & Sun.

Met een verfijnde en subtiel uitgesproken iconic basic collectie, biedt Presly & Sun mannen de mogelijkheid hun verantwoordelijkheid te nemen om spaarzaam en bewust om te gaan met mode. Door de perfecte balans tussen minimalistisch design en uitstekende kwaliteit, transformeert Presly & Sun jouw garderobe in een team van kledingstukken die eindeloos met elkaar samenwerken. Hoodies, sweats, chino’s, shorts. T-shirts, polo’s, knits, ondergoed en leren tassen en riemen die perfect met elkaar zijn te combineren. Presly & Sun levert in Europa vanuit voorraad, waardoor snelle leveringen gewaarborgd zijn. Om in te kunnen spelen op de seizoenen, wordt de collectie uitgebreid met tijdloze “seasonal” kleuren. Ook hier ligt de focus op duurzaam gebruik.

Frugal Fashion, onze standaard

Door te werken met uitsluitend kwalitatieve materialen en dit te combineren met een tijdloos design, maakt Presly & Sun het jou mogelijk collecties duurzaam te dragen over de seizoenen heen. Wij noemen dit Frugal Fashion. Zuinig en bewust omgaan met mode. Ons antwoord op fast fashion. Wij inspireren mannen om met onze iconic basics puur zichzelf te zijn. Vol zelfvertrouwen jezelf uitspreken. Subtiel gedragen met het iconisch logo. Zo verbind Presly & Sun zich met jouw identiteit.

Presly & Sun streeft ernaar zoveel mogelijk te produceren bij GOTS-gecertificeerde fabrieken. GOTS staat voor Global Organic Textile Standard. Een keurmerk wat wordt afgegeven wanneer bio-katoen, gerecycled textiel en andere biologisch geteelde vezels samenkomen tot een duurzaam kledingstuk. Om echt een duurzame textielindustrie op te bouwen, evalueert GOTS de verwerking en productie van textiel zowel op ecologisch vlak als sociaal.

Samen met jou levert Presly & Sun een duurzame bijdrage

Presly & Sun draag je over seizoenen heen. Je gaat immers bewust om met mode. Mocht je toch afscheid willen nemen van jouw Presly & Sun kledingstuk, dan kun je deze, na minimaal 1 jaar inleveren bij Presly & Sun. Het kledingstuk kan gratis opgestuurd worden naar het hoofdkantoor van Presly & Sun. Je kunt erop vertrouwen dat jouw kleding op een duurzame wijze een nieuwe bestemming zal krijgen.