Het genderneutrale modemerk Lounge Nine

Lounge Nine is een genderneutraal modemerk dat is ontworpen voor een generatie consumenten die streven naar de vrijheid om zichzelf te zijn. Ze leven volgens de filosofie dat het er niet toe doet wat je bent, maar wie je bent.

Dit tijdloze en minimalistische modemerk presenteert een collectie unieke stijlen die exclusief en toch betaalbaar zijn, moeiteloos en toch modebewust. Met oog voor prachtige details en een op maat gemaakte pasvorm, maakt Lounge Nine het mogelijk dat iedereen het genderneutrale merk kan dragen. Lounge Nine streeft ernaar een veilige plek te worden voor de bewuste en modebewuste generatie van unieke individuen. Ze vormen een gemeenschap die rebelleren tegen de sociaal geconstrueerde “modehokjes” en maken het voor consumenten mogelijk hun ware persoonlijkheid te tonen.

Credits: Lounge Nine, eigendom van het merk.

Lounge Nine speelt in op de moderne mode, spreekt de taal van onze consumenten en vervult hun verlangen naar vrijheid. Samen creëren ze een realiteit waarin vrijheid gelijkstaat aan diversiteit, gelijkheid en uniciteit door middel van mode. In een tijd van gepolijste idealen en sociaal geconstrueerde hokjes over wie je zou moeten zijn, vinden ze het uiterst belangrijk om de boodschap te verspreiden dat je gewoon jezelf moet zijn.

