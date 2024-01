Het hedendaagse heren modemerk Chris Cayne lanceert de nieuwe FW24 collectie

Chris Cayne verheugd zich op de nieuwe FW24 collectie. Geïnspireerd door ultieme basics, bestsellers en tijdloze items. Deze nieuwe collectie bestaat uit een grote diversiteit in shirts, rijke texturen in jerseys en zachte breisels. Een goede balans van alledaagse mode voor iedere man.

Een samensmelting van alledaagse kleurrijke kledingitems met speelse prints & nautische invloeden.

In een tijdperk waarin comfort en stijl hand in hand gaan en de wereld zich richt op sport, bewegen en gezond leven, heeft Chris Cayne een collectie samengesteld, die inspeelt op het verlangen van de moderne man. Comfort en luxe spelen hierbij een belangrijke rol.

FW24 collectie Credits: Chris Cayne

Belangrijkste kenmerken van de nieuwe FW24 collectie:

Tijdloze elegantie met sportieve nautische twist: De collectie mengt ultieme basics, een variatie in verschillende silhouetten met vernieuwende details tot een totaalcollectie. Een mix van stoere sportieve ‘’mix & match’’ items tot “elevated” luxe jacquard patronen. Elk kledingstuk is ontworpen om een statement te maken met behoud van draagcomfort en aantrekkelijke prijs. Bestsellers in een nieuw jasje: Chris Cayne heeft zijn bestsellers naar een hoger niveau getild door ze een nieuwe twist te geven. Klanten kunnen hun favoriete stukken in een nieuw jasje verwachten. Variatie in vrolijke prints en yarn-dyed streeppatronen: Chris Cayne biedt een groot aanbod in prints en strepen in shirts en jersey pakketten. Deze zijn makkelijk te combineren met onze stijlvolle uni items.

We zijn verheugd om onze nieuwe collectie te introduceren, een bewijs van onze toewijding om mode te bieden, die niet alleen stijlvol maar ook praktisch is voor de alledaagse man.

Over ons

Chris Cayne is een merk van The Fashion Makers. Het moederbedrijf van The Shirtmakers (TSM) dat opgericht is in 2000 en sindsdien succesvol aan de weg timmert met het ontwerpen en produceren van collecties herenkleding voor vele verschillende vooraanstaande klanten in Europa.

Binnen TSM werkt een team van professionals, van designers tot verkopers, van quality control tot logistieke medewerkers, met passie en veel plezier om elk seizoen een geweldige collectie te ontwikkelen voor Chris Cayne.

FW24 collectie Credits: Chris Cayne

Het geeft enorm veel voldoening om met het Chris Cayne team elk seizoen de creativiteit en de energie te laten stromen om te komen tot collecties welke opvallen door hun mooie en harmonieuze kleuren, het gebruik van hoogwaardige stoffen, de vele mooie details en immer comfortabele pasvorm. Dit leidt tot het realiseren van ons doel: het brengen van een collectie welke zijn gelijke niet kent in de combinatie van aantrekkelijkheid, kwaliteit en prijs.