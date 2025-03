Het must-have brillenetui van Xandres X Atelier Sauveur

Een verhaal van passie en vakmanschap – de nieuwste Belgische co-creatie van Xandres en Atelier Sauveur brengt het beste van twee werelden samen. De signature Xandres-esthetiek – een gestroomlijnd design en tijdloze look – gecombineerd met de lokale lederambacht van Atelier Sauveur resulteert in een luxueuze, lederen brillencase die een leven lang meegaat.

Tijdloos design in premium leder

Een puur ontwerp, hoogwaardig natuurlijk materiaal, een strakke vormgeving: het etui spreekt tot de verbeelding. Elk exemplaar is met de hand vervaardigd uit Italiaans, vegetaal gelooid leder – een traditionele, milieuvriendelijke looimethode op basis van plantaardige tanines. Een beperkte oplage van 70 genummerde stuks in een tijdloze zandtint, 70 in diep burgundy, is vanaf 21 maart 2025 voor €79 bij Xandres verkrijgbaar, online en in-store. De perfecte match met de Xandres x Yuma Labs recycleerbare zonnebril, maar evenals geschikt voor je eigen bril.

Een project van Xandres Lab

Met Xandres Lab zet Xandres elk seizoen samenwerkingen op met innovatieve, gelijkgestemde merken en startups om een positieve impact te maken. Atelier Sauveur deelt de visie op sustainability en werkt uitsluitend met leerlooierijen die het Leather Working Group-label dragen – een non-profitorganisatie die de verduurzaming van de lederproductie ondersteunt.

Bovendien worden alle huiden maximaal benut vanuit een low-waste benadering. De restmaterialen van deze collectie kregen een tweede leven in de vorm van een contrasterend sluitingslintje voor het etui.

Van het atelier tot bij jou: Een staaltje vakmanschap

De huiden worden zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit.

Elk etui wordt uitgesneden met een stansmes op maat van het patroon.

De randen worden afgewerkt met een kantenschaaf en was.

Het etui wordt in vorm geplooid en vakkundig gestikt.

Het Xanders logo en het sluitingslintje worden aangebracht.

Het etui wordt opgeboend voor de perfecte finishing touch.