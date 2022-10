Het Nederlandse modelabel CAES lanceert een zesde editie bestaande uit zowel essentiële als tijdloze items. De 33 nieuwe stijlen uit de nieuwe editie complementeren de items uit de eerdere vijf edities en vormen de basis voor een complete garderobe.

De zesde en nieuwste editie bevat een selectie van hoogwaardige kledingstukken zoals een oversized gebreide sweater met wijde mouwen, een prachtige tijdloze oversized blazer gemaakt van cactus leer, een jumpsuit met korset details gemaakt van EcoVero viscose en virgin wool en een broek met split details gemaakt van gerecycled polyester. Alle 33 stijlen zijn beschikbaar in beperkte hoeveelheden met prijzen variërend van €85 - €900.

CAES, eigendom van het merk.

CAES oprichter en ontwerper Helen de Kluiver werd geïnspireerd door de schoonheid van imperfectie. De nieuwe stijlen accentueren de vrouwelijke vormen door middel van losse silhouetten in combinatie met korset stijlen. Een selectie comfortabele kledingstukken en duurzame materialen met bijzondere afwerkingen.

De naam CAES weerspiegelt hoe kledingstukken dicht op de huid worden gedragen en beschermen als een case. Het label is gericht op het creëren van een garderobe van iconische seizoen loze stijlen gemaakt van duurzame kwaliteit producten, met zo min mogelijk impact op het milieu. De kleding wordt niet aangeduid met collecties maar met edities, om de overtuiging van CAES te benadrukken dat mode niet snel of seizoensgebonden hoeft te zijn. Met de ontwerpstudio in Amsterdam, de productie in Portugal en de garens uit Italië, kan ontwerper Helen de Kluiver in de buurt van haar partners werken, met wie ze elke editie blijft verkennen en verbeteren op het gebied van mode en duurzaamheid.

CAES wordt momenteel online verkocht via de CAES website en internationaal via NET-A-PORTER, Ssense en Incu. Daarnaast in een aantal kleine boetieks verspreid over Europa, de USA en Australië.

