Het Primadonna effect: life-changing lingerie? Bevestigd

Hoe life-changing is Primadonna? We vroegen het aan 4.000 vrouwen.

Waarom Primadonna zo gek is om 93(!) inclusieve maten aan te bieden? Zodat elke vrouw het gevoel krijgt dat ze gezien wordt, gehoord wordt, begrepen wordt. Zodat ze beseft dat ze perfect is zoals ze is. Geen loze claims die je kan doorprikken, maar echte beloften en echte impact. Want sinds dag één is het onze missie bij Primadonna om lingerie te maken waarin vrouwen zich écht goed voelen. Geen compromissen, maar keuze! Maar slagen we daar ook echt in? We hebben het gewoon zwart op wit gevraagd aan de vrouwen die Primadonna dragen. ​

4,000 vrouwen. 7 landen. Eén eenvoudige, maar confronterende vraag: Hou je van je lichaam?

Spoiler: Primadonna maakt het verschil.

Vrouwen geven zichzelf gemiddeld een body love-score van 6,1 op 10. ​

1 op 2 vrouwen ervaart externe druk om te voldoen aan schoonheidsidealen. ​

70% van de vrouwen zegt dat ze haar lichaam liever ziet sinds ze Primadonna draagt.

84% voelt zich mentaal sterker en zelfverzekerder in Primadonna lingerie.

93% voelt zich fysiek comfortabeler in Primadonna.

Credits: Primadonna

Credits: Primadonna

Onze missie = onze Motivatie met hoofdletter M.

Een missie die relevanter blijkt dan ooit én een community die bevestigt dat je als merk echt het verschil voor haar maakt. En niet zomaar een verschil, maar de mooiste impact die je als merk kan maken: Primadonna lingerie dragen kan ervoor zorgen dat je met meer liefde en zelfvertrouwen naar je lichaam kijkt. Geen mooiere motivational speech denkbaar, alleen maar een extra power shot om er als merk nòg meer voor te gaan en nòg meer vrouwen te overtuigen om zelf het Primadonna effect te ervaren. ​ ​

Je lichaam is nooit het probleem, de bh die je draagt misschien wel ​ ​

“Een mooie bh aantrekken en voelen dat die jou perfect zit, dat geeft zelfvertrouwen”, zegt Carole Lambert, Head of Design van Primadonna. “We willen dat elke vrouw die body love kan ervaren.”

Daarom gaan we bij Primadonna altijd voor niets minder dan lingerie die past als gegoten, met de look die je wil. En daar gaan we heel ver in. Geen compromissen, op fashion noch fit, en dat in maar liefst 93 inclusieve maten. We vertalen de trends en blijven zoeken naar technische en innovatieve oplossingen om onze fit en support nog beter te maken of nieuwe noden op vlak van intimate apparel in te vullen. Omdat we vinden dat elke vrouw het recht heeft om zich gerepresenteerd te zien, en om een ruime keuze te vinden in haar maat. ​

93 maten. Nul Compromissen. Eén en al zelfvertrouwen.

“Waarom we zo gek zijn om 93 inclusieve bh-maten aan te bieden? Omdat het voor één vrouw het verschil kan maken.” zegt Carole Lambert, Head of Design van Primadonna.

“En ja, dat wil zeggen dat er van sommige bh’s in een bepaalde maat maar tien stuks gemaakt worden. Sommige merken vinden dat misschien niet de moeite waard om eraan te beginnen, maar voor ons zijn dat tien vrouwen die wij gelukkig kunnen maken met lingerie die hen perfect zit.” ​

Credits: Primadonna

Echte beloften, echte impact.

Net zoals echte fans van het merk het Primadonna effect bevestigen in de enquête, zijn het ook opnieuw echte Primadonna fans die voor de lens gingen staan in Primadonna’s nieuwste campagne. ​

“Je hoeft ons niet te geloven, maar misschien overtuigen onze fans jou wel met hun authentieke en persoonlijke getuigenissen. We gaan de wereld niet veranderen met onze lingerie, en de relatie met je lichaam is voor iedereen anders, maar het vinden van lingerie die jou een self-love boost geeft, dat wensen we wel elke vrouw toe.” zegt Heleen Deleu, Communications Manager van Primadonna. ​

Drie Primadonna fans nemen het woord in een video en poseren voor krachtige portretten met als doel andere vrouwen te inspireren om met een mildere blik naar hun eigen lichaam te kijken. En hen te doen beseffen dat je lingerie je nooit of te nimmer een slecht gevoel over jezelf zou mogen geven. Het ligt niet aan jou, maar misschien wel aan je bh.

“Het Primadonna-effect is voor mij dat ik weer met een glimlach naar mezelf kijk.” ​ Primadonna-fan, Nederland

“Wow! Er bestaat een perfecte bh voor mij. “ Jennifer, Duitsland

“Ik vind het fantastisch, dat deze bh MIJ past. Ik hoef me helemaal niet aan te passen of in een bepaalde maat te wurmen.”Gabriella, Noorwegen

“Mijn lichaam verstoppen, waarom zou ik?” Vivian, Nederland ​

Credits: Primadonna

Over de “Do you love your body?” enquête ​ ​

Primadonna is niet louter een merk van beloftes maar vooral van daden. Real promises, real impact. Om die impact te meten, lanceerde de lingeriespecialist een enquête in de eigen community, met als centrale vraag: ‘Do you love your body?’. Hoe graag zien vrouwen hun lichaam en heeft (Primadonna) lingerie een impact op hun fysieke comfort en mentale welzijn? Bijna 4.000 vrouwen uit zeven landen namen de tijd om de vragenlijst in te vullen. ​

Veel vrouwen hebben er moeite mee hun lichaam echt graag te zien, zo blijkt uit hun antwoorden. Gemiddeld geven ze zichzelf een body love-score van 6,1 op 10 – een kleine voldoende. Bij ongeveer een kwart evolueerde het lichaamsbeeld in de loop der jaren in de positieve zin, 42% geeft echter aan nu minder tevreden te zijn over hun lichaam dan vroeger. Maatschappelijk opgelegde schoonheidsidealen hebben mogelijk een invloed op die evolutie. De helft van de respondenten voelt druk om aan bepaalde schoonheidsidealen te voldoen, voornamelijk vanuit hun eigen omgeving (63%), door wat ze zien in de media (52%) en op sociale media (34%). ​ ​ ​ ​

De vragenlijst werd verstuurd naar de Primadonna-database en gedeeld via de Instagram stories van Primadonna. Ze werd beantwoord door 3.986 respondenten uit België, Nederland, Frankrijk, het VK, de VS, Duitsland en Spanje. Bijna allemaal (98%) hebben ze een cupmaat C of groter, 86% draagt Primadonna meestal of elke dag. ​ ​ ​ ​