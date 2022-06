HNST, nothing to hide. | Nightingale Persbericht

HNST is een radicaal transparant jeansmerk dat het beste van twee werelden combineert. De stijlvolle jeans van het merk worden geproduceerd volgens een lokaal, transparant en circulair productieproces. De huidige collectie biedt naast de iconische basismodellen ook een aantal on-trend designs én een duurzaam T-shirt, het allereerste non-jeansproduct van het merk.

Doorgedreven duurzaam

HNST wil de standaarden in de mode-industrie verleggen door zelf het goede voorbeeld te geven. De jeans van het merk zijn stijlvol, tijdloos en comfortabel en worden volledig duurzaam en circulair geproduceerd. Het productieproces is in Europa gevestigd, het merk is transparant in hoe de items worden vervaardigd en dankzij de slimme designs en processen bespaart HNST stevig op onder meer water en grondstoffen.

Never out of stock, never out of style

De huidige collectie van HNST bestaat uit zeven modellen voor vrouwen en vijf modellen voor mannen, in twee wassingen. Naast de basiscollectie met tijdloze snitten lanceerde het merk onlangs een aantal edgy nieuwe modellen. Voor vrouwen is er nu ook een dad fit in twee wassingen, een balloon fit met hoge taille, een jeansrok met een subtiele A-lijn én een non-stretch short met hoge taille. Voor mannen is de collectie uitgebreid met een relaxed fit en shorts met een trendy en tijdloze pasvorm. Alle items beantwoorden volledig aan de filosofie van het merk: ze bestaan voor 56% uit gerecycleerd materiaal en worden gelanceerd buiten de traditionele modeseizoenen. Het resultaat: doordachte stukken met slimme, tijdloze designs die op alle vlakken langer meegaan.

REBLACKTM

Ook heeft HNST een nieuwe zwarte jeans gelanceert. Om de zwarte kleur te bereiken heeft HNST in samenwerking met hun stoffenfabrikant een revolutionaire circulaire verftechniek ontwikkeld. Het afvalwater van het verfproces wordt gefilterd tot het opnieuw schoon is. Het zwarte pigment wordt eruit gehaald en teruggestuurd naar de pigmentfabrikant waar het wordt geregenereerd tot het opnieuw kan ingezet worden als kleurmiddel voor katoen. Het gevolg is dat er geen vuil afvalwater in de natuur terecht komt, het pigment geen invloed heeft op ons ecosysteem en steeds hergebruikt kan worden. Win-win-win dus. In combinatie met het gebruik van 56% gerecycleerd katoen en HNSTs statiegeldsysteem, betekent dat dat er bij de productie van elke ReBlackTM jeansbroek 76% minder CO2 wordt uitgestoten en 6639 liter water wordt bespaard – in vergelijking met een gemiddelde - niet-HNST - jeans. In deze pilootfase blijft de productie voorlopig beperkt. HNST streeft ernaar ReBlackTM in de nabije toekomst toe te voegen aan hun vaste collectie.

De ReBlackTM jeans is verkrijgbaar in twee modellen: de tapered fit (voor hem) en de high rise loose fit (voor haar).

UNDYED

Naast de zwarte jeans, introduceert HNST nog een nieuwe broek, de Undyed. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een jeansbroek waar geen verf aan te pas komt, enkel een wassing. En dus is de broek ecru van kleur. Het productieproces van een broek die niet geverfd wordt, heeft vanzelfsprekend een stuk minder impact op het milieu. De cijfers spreken voor zich: 83% minder CO2-uitstoot en een besparing van 6645 liter water per broek – in vergelijking met een gemiddelde - niet-HNST - jeans. De Undyed jeans is verkrijgbaar in drie modellen: de relaxed fit (voor hem) en de dad fit en de high rise loose fit (voor haar).

Nieuw: de basic HNST Tee

Naast de collectie denim biedt HNST sinds kort ook een eerste non-jeans kledingstuk: een duurzaam heavy-weight T-shirt. De HNST Tee bestaat voor 80% uit gerecycleerd katoen en voor 20% uit biologisch katoen, is beschikbaar in zwart en wit en heeft een boxy fit waardoor hij losjes rond het lichaam hangt. De perfecte basic voor elk seizoen.

HNST bij Nightingale. Meer weten of HNST opnemen in jouw shoot of productie?

Buiten kleine maten ook op zoek naar grote maten? Ook die hebben we op stock in onze showroom!

De volledige collectie van HNST is beschikbaar voor uitleen bij Nightingale Amsterdam. Neem contact op met Eva Thiessen via eva@nightingale.world Nightingale Antwerpen maandag 09:00–18:00

dinsdag 09:00–18:00

woensdag 09:00–18:00

donderdag 09:00–18:00

vrijdag 09:00–17:00

zaterdag Gesloten

zondag Gesloten

OVER HNST

HNST is een jong, eigentijds jeansmerk dat de standaarden in de mode-industrie wil verleggen door zelf het goede voorbeeld te geven. HNST-jeans zijn stijlvol, tijdloos en extra comfortabel – en ze worden bovendien duurzaam en circulair geproduceerd. De stukken in de nieuwe collectie van het merk bestaan voor 56% uit gerecycleerd katoen. HNST communiceert op een eerlijke, transparante manier over producten en productiemethoden en hoopt zo andere merken te inspireren om dat ook te doen. Dankzij het investeringsfonds Freshmen heeft HNST enkele vooraanstaande captains of industry aan boord, zoals onder meer Wouter Torfs (CEO Torfs Schoenen), Bart Claes (CEO JBC), Hendrik Winkelmans (oprichter Fiets!) en Anne Chapelle (Ann Demeulemeester en Haider Ackermann).

Meer info: www.letsbehonest.eu

WAAROM JEANS?

HNST-co-founder Lander Desmedt is een ondernemer met een passie voor duurzaamheid en circulaire businessmodellen. De keuze voor jeans was snel gemaakt: “De mode-industrie is één van de meest vervuilende sectoren ter wereld. De gemiddelde jeans verbruikt 7.500 liter water in productie, wordt gekleurd met schadelijke chemicaliën, gewassen met technieken die slecht zijn voor mens en planeet, en wordt nog té vaak geproduceerd in bedenkelijke omstandigheden. Bij HNST dachten we: dat kan beter, we gaan het zelf doen.”

NOTA VOOR DE PERS