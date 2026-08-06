Hoka en Beams transformeren 'Bondi 7' tot een lifestyle sneaker

Hoka, onderdeel van de Amerikaanse groep Deckers Brands, kondigt zijn eerste samenwerking aan met Beams, een van Japans toonaangevende mode- en lifestyle retailers. Ter ere van het 50-jarig jubileum van Beams herwerken de twee merken de Hoka Bondi 7, een van de bekendste silhouetten van het hardloopmerk.

De Bondi 7 Beams is geïnspireerd op het palet van Japanse zentuinen. De schoen verwijst naar de aardetinten van karesansui, de traditionele droge landschapstuinen, en het verweerde hout van historische tempels. Dit komt tot uiting in twee camouflagekleuren. De schoen behoudt de maximale demping van de Bondi 7 en heeft een speciaal voor dit project ontworpen camouflagepatroon waarin beide merknamen zijn verwerkt.

Credits: Hoka

“Met de Bondi 7 als basis hebben we het modeontwerpperspectief van Beams toegepast op een van Hoka's meest herkenbare silhouetten,” aldus Keita Kobayashi, inkoper menswear casual bij Beams. Hij voegt eraan toe dat het doel een schoen was die past binnen de Amerikaanse casual stijl die centraal staat in de identiteit van de retailer. Volgens Thomas Cykana, senior directeur van wereldwijde samenwerkingen en partnerschappen bij Hoka, is Tokio voor het merk al lange tijd een plek om de grenzen van performance te verleggen naar streetwear en mode.

De Hoka x Beams Bondi 7 wordt vanaf 7 augustus vervroegd uitgebracht via de Beams-winkels in Japan en Taiwan en de online winkel van Beams Japan. De wereldwijde lancering bij Hoka en groothandelspartners volgt op 14 augustus. De sneaker is verkrijgbaar in twee kleurstellingen, Chestnut/Black Bean en Turtledove/Tidal Foam, online en via geselecteerde retailpartners voor 175 euro, 155 pond of 195 Zwitserse frank.