HOKA en StudioPROBA werken samen aan een vrolijke, artistieke sneakercollectie

HOKA®, een divisie van Deckers Brands (NYSE: DECK), kondigt met trots zijn nieuwste samenwerking aan met StudioPROBA, de levendige multidisciplinaire ontwerpstudio onder leiding van kunstenaar Alex Proba. Deze samenwerking brengt kunst in beweging en geeft een nieuwe invulling aan een selectie van HOKA's iconische silhouetten door de vrolijke, sculpturale lens van StudioPROBA.

Proba staat bekend om haar levendige verkenning van kleur, patronen en zintuiglijke emoties en heeft haar vrolijke esthetiek toegepast op alles van muurschilderingen en sculpturen tot textiel, meubels en digitale media. Sinds de oprichting van StudioPROBA in 2013 heeft het merk wereldwijde erkenning gekregen voor haar speelse, meeslepende ontwerpen die alledaagse voorwerpen omtoveren tot kunst. Deze samenwerking met HOKA past datzelfde ethos toe op beweging en combineert vorm en functie in een limited edition-collectie expressieve schoenen.

De collectie vindt haar oorsprong in gedurfde creativiteit, optimisme en zelfexpressie, en viert de vernieuwende geest die de lente met zich meebrengt. Geleid door het concept van de ‘Energy of Joy’ zijn de ontwerpen geïnspireerd door organische beweging, emotionele verbondenheid en de dynamische relatie tussen mens en natuur.

Credits: HOKA

“Deze collectie is een viering van vreugde, beweging en kleur. Ik wilde dat elk paar aanvoelde als een kleine uitbarsting van geluk aan je voeten, alsof je door een droomlandschap loopt dat is geïnspireerd door de natuur, spel en emotie”, zegt Alex Proba. “Alles wat ik maak, is bedoeld om te worden ervaren, of het nu een sculptuur in een galerie is, een muurschildering of een tapijt in iemands huis. In dit geval zijn het schoenen. Het zijn kunstwerken, ja, maar dan wel kunstwerken die bedoeld zijn om te worden gedragen, gebruikt en beleefd. Ik wil de kostbaarheid die kunst vaak omringt wegnemen en mensen uitnodigen om letterlijk in vreugde te stappen.”

De collectie omvat vier opvallende kleurstellingen in drie HOKA-silhouetten: de Speedgoat 6, Ora Primo en Kawana Mid. Elk paar fungeert als een draagbaar kunstwerk, waarbij levendige kleuren, textuur en functionaliteit worden gecombineerd om alledaagse bewegingen om te zetten in een meeslepende, expressieve ervaring.

“Alex zijn aangeboren vermogen om vorm en kleur te combineren komt bijzonder goed tot uiting in deze speciale samenwerking. De reputatie van HOKA op het gebied van levendige kleuren en uitgesproken vormen komt volledig tot zijn recht dankzij haar deskundige oog”, aldus Thomas Cykana, Senior Director of Global Collaborations and Partnerships bij HOKA. “Deze collectie nodigt iedereen, van atleten tot kunstliefhebbers, uit om plezier te vinden in beweging.”