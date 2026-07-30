Hoka lanceert vernieuwde Stinson 8 trailschoen

Het Amerikaanse schoenenmerk Hoka, onderdeel van Deckers Brands (NYSE: DECK), lanceert de Stinson 8. Dit is een update van een van zijn hardloopschoenen voor zowel de weg als onverharde paden. Volgens het merk is dit de lichtste versie van het model tot nu toe.

De schoen heeft een vernieuwde H-Frame-laag in een open 'H'-vorm. Deze laag stabiliseert de voetbeweging op ongelijk terrein. Deze laag ligt boven een zachtere tussenzool die schokken absorbeert. Het bovenwerk is gemaakt van ademend mesh met verstevigde stoffen overlays. Een verstevigde structuur rond de middenvoet zorgt voor extra ondersteuning. De buitenzool heeft een vernieuwde Durabrasion-rubbersamenstelling voor grip op zowel de weg als onverharde paden.

Beeld: HOKA

De Stinson 8 is verkrijgbaar in Hoka-winkels en via geselecteerde retailpartners.