Hunkemöller lanceert 'For Every Woman in You': lingerie voor elke vrouw, op elk moment

Met de For Every Woman in You-campagne laat Hunkemöller zien dat het merk vrouwen écht begrijpt en hen in elke fase van hun leven ondersteunt – op elk moment, voor elke stemming en behoefte. Op deze manier benadrukt het merk zijn rol als lingerie-expert en laat het zien dat lingerie meer is dan alleen een kledingstuk. De perfecte beha draait niet alleen om de juiste fit, maar ook om een mix van gevoel, emotie en persoonlijke expressie. Een goede beha biedt niet alleen comfort en ondersteuning, maar kan ook het zelfvertrouwen en de uitstraling van een vrouw versterken.

Een dag in het leven van Holly Mae Brood

De campagne wordt gelanceerd met Nederlandse actrice Holly Mae Brood als gezicht. In de beelden volgen we haar gedurende de dag, terwijl ze verschillende momenten beleeft en haar lingerie steeds aansluit op haar stemming en behoeften. Of ze nu op de set staat of geniet van haar vrije tijd, ze brengt elke rol en elk gevoel tot leven.

For Every Woman in You draait voor mij om zelfvertrouwen en in je kracht staan. Elke vrouw heeft verschillende kanten en de juiste lingerie ondersteunt je in elke mood. Dat begrijpt Hunkemöller en daarom ben ik zo trots op deze samenwerking – het voelt geweldig om deel uit te maken van een merk dat vrouwen helpt zich mooi en sterk te voelen, op elk moment van de dag. Holly Mae Brood

Credits: Hunkemöller

Lingerie voor elke fase

Waar vrouwen ook naartoe gaan en wie ze ook willen zijn, hun dag begint en eindigt met de juiste basis. De collectie van Hunkemöller is ontworpen om hen op elk moment te ondersteunen, met een veelzijdige mix van stijlen die voor elke vrouw de juiste pasvorm en comfort bieden.

Credits: Hunkemöller

Naast de geliefde Favourites, die dit seizoen verkrijgbaar zijn in frisse, trendy kleuren, introduceert de collectie ook nieuwe modellen zoals de Daisy body en de Coco push-up beha, beiden verrijkt met elegante kanten details. Voor een vleugje luxe bieden de Private- en Noir Collection een exclusieve selectie van demi- en plunge-ongevoerde beha’s, bijpassende slips, jarretels en stijlvolle bodies. Voor vrouwen die op zoek zijn naar ultiem comfort en moeiteloze ondersteuning zijn er de lichte Essential smooth beha’s, die aanvoelen als een second skin. Daarnaast biedt de collectie ook zijdezachte nachtkleding van satijn of pointelle-stof, perfect voor een comfortabele nachtrust.

Meer dan een kledingstuk

Dat de perfecte beha verder gaat dan alleen de juiste fit weet Patricia Beurskens, Director of Design bij Hunkemöller, als geen ander: