Hunkemöller lanceert nieuwe bruidscampagne: "The Moments Before You Say I Do"

Hunkemöller introduceert haar nieuwe bruidscampagne, "The Moments Before You Say I Do." Deze campagne draait om de bijzondere momenten in de aanloop naar het ja-woord, gevuld met liefde, reflectie en euforie.

De campagne, onderdeel van de “For Every Woman In You” serie, viert de reis van iedere bruid: van de vreugdevolle momenten met dierbaren tot de rustige, intieme momenten voor jezelf. Elk item uit deze collectie is ontworpen om deze ervaringen nog specialer te maken, met elegantie, comfort en functionaliteit.

Lingerie: de perfecte basis

Hunkemöllers lingerielijn weerspiegelt toewijding aan kwaliteit en design. De Tiah-bh en bijpassende string combineren zacht wit kant met een romantische uitstraling. De bh is niet gevoerd, wat zorgt voor een verfijnde, natuurlijke look.

Voor een verrassende twist is er de Tiah-bustier: een gestructureerd, maar comfortabel kanten ontwerp dat prachtig staat onder een trouwjurk.

Voor de bruid die houdt van een klassieke, elegante look, is de Tiah-body de ideale keuze. Gemaakt van fijn wit kant, biedt deze body zowel stijl als comfort en zorgt voor een flatterend silhouet voor de moderne bruid.

Credits: Hunkemöller

Pyjama’s: ontspan in stijl

Begin de grote dag ontspannen en stijlvol in de Cami Plissé Lace-pyjama. Deze witte pyjamaset met plissé- en kantdetails is ideaal voor een rustige, luxe ochtend waarin de bruid zich klaarmaakt.

Credits: Hunkemöllers

Solutions: onzichtbare ondersteuning

Hunkemöller weet dat elk detail telt. De solutions-lijn bevat essentials zoals tepelcovers en fashion tape, zodat elke bruid zich zeker voelt – wat voor jurk ze ook draagt.

De collectie is met zorg samengesteld om elke bruid te laten stralen. Van elegante bodysuits tot praktische supports: elk item is ontworpen om je zelfverzekerd en op je gemak te voelen op een van de mooiste dagen van je leven.

Credits: Hunkemöller