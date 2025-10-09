Hunkemöller lanceert ‘Super Soft tops met kasjmier’

Voor de momenten waarop zachtheid alles is, zijn de nieuwe Super Soft tops met kasjmier warm zonder te verzwaren, ultrazacht op de huid en gemaakt voor totaal comfort. Verkrijgbaar in veelzijdige boothals- en colmodellen in 14 kleuren - van rustgevende neutrale en blush-tinten tot tijdloos zwart - elk met een flatteuze slanke pasvorm en elegante afwerking. Perfect om te layeren, te loungen of solo te stylen: deze lichte essentials brengen moeiteloze verfijning in elke garderobe.

“De Super Soft tops zijn de volgende stap in Hunkemöllers reis: comfortwear naar een hoger niveau tillen met een vrouwelijke touch,” zegt Patricia Beurskens, Creative Brand Director bij Hunkemöller. “We hebben essentials gecreëerd die prachtig simpel zijn, ultrazacht, en gemaakt voor het ritme van het moderne leven — echt ontworpen voor elke vrouw in jou.”

Credits: Hunkemöller

Meer dan basics alleen, belichamen de Super Soft tops Hunkemöllers kenmerkende mix van vrouwelijkheid, comfort en moderne stijl. Met cleane lijnen, minimale naden en een premium afwerking nodigt de collectie uit om comfort te omarmen. Ontworpen voor ultieme veelzijdigheid gaan de tops moeiteloos over van relaxte loungewear naar verzorgde everyday looks: een bewijs dat comfort en stijl zonder compromis kunnen samengaan.

De nieuwe kasjmiermix-tops zijn er met boothals en col in kleuren als zachtroze, hemelsblauw, wit, zwart en warmere tinten. Naast de Soft tops introduceert Hunkemöller later dit jaar bodysuits in verschillende stijlen. Dit zijn zonder twijfel onze zachtste tops tot nu toe. Can you feel it?

Credits: Hunkemöller