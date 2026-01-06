Hunkemöller lanceert Valentijnscampagne ‘dear love, i love you’

Hunkemöller presenteert met trots haar nieuwe Valentijnscampagne 'dear love, i love you'. In deze campagne staan collecties centraal die sensuele, vrouwelijke en modebewuste lingerie en nachtmode combineren met speelse pyjama’s. De ontwerpen zijn bedoeld om vrouwen te empoweren en hen aan te moedigen zichzelf te vieren – op hun eigen manier.

De campagne is geworteld in de overtuiging dat Valentijnsdag niet draait om het voldoen aan andermans idee van romantiek. In plaats daarvan nodigt Hunkemöller vrouwen uit om te kiezen voor items die niet alleen prachtig ogen, maar ook heerlijk aanvoelen.

Credits: Hunkemöller



Intieme momenten vormen de rode draad. De Valentijnscollectie bestaat uit lingerie met verfijnd kant, zachte mesh met speelse geborduurde kersjes, romantische details en pyjama’s met liefdevolle prints. Het kleurenpalet varieert van zachtroze en moderne blush-tinten tot klassiek zwart en verleidelijk rood. Elk item is ontworpen om de vrouw die het draagt te ondersteunen en te laten stralen – of ze zich nu kleedt voor een speciaal moment met iemand anders of voor een moment van self-love.



De collectie omvat zowel verleidelijke eyecatchers als luxe everyday favourites, zoals de Frida-bh en bijpassende slips in bordeauxrood met roze accenten. Van transparante, rijk geborduurde bodysuits tot gedurfde sets uit de Private Collection in diepe rood- en zwarttinten: elk ontwerp weerspiegelt Hunkemöllers kenmerkende mix van vrouwelijkheid, comfort en eigentijdse stijl. De pyjama’s zijn verkrijgbaar in felroze of uitgevoerd in zachte stoffen met hartvormige patronen.

Dit seizoen wenst Hunkemöller je een liefdevolle Valentijn – een die begint met liefde voor jezelf.

De Valentijnscampagne 'dear love, i love you' is verkrijgbaar in alle Hunkemöller-winkels en online.