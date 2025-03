Hunkemöller wil dialoog aangaan rondom taboe blote tepels met ‘Free the Choice’-campagne: vrouwen bepalen zelf of zij hun tepels laten zien

Het lingeriemerk geeft vrouwen de keuze om hun lichaam te tonen zoals zij dat willen en geeft het startschot met een speciaal ontworpen bralette.

In aanloop naar International Women’s Day op 8 maart zet Hunkemöller een belangrijke stap in het doorbreken van taboes rondom het vrouwelijk lichaam. Met de nieuwe campagne ‘Free the Choice’ introduceert het merk een nieuwe benadering waarbij tepels niet meer standaard worden geretoucheerd - modellen hebben nu zelf de keuze of zij hun tepels zichtbaar laten onder lingerie*.

Eerder dit jaar lanceerde Hunkemöller de ‘For Every Woman in You’-campagne, waarmee het merk laat zien dat het vrouwen écht begrijpt en hen in elke fase van hun leven ondersteunt—op elk moment, voor elke mood en elke behoefte. Met ‘Free the Choice’ benadrukt het merk dit opnieuw en moedigt het vrouwen aan om vol vertrouwen iedere keuze te maken die bij hen past.

Een ode aan keuzevrijheid

Vrouwelijke tepels zijn al jarenlang onderwerp van discussie, zowel op sociale media als in de publieke ruimte, waar strikte censuurregels gelden. Hoewel de meningen over het tonen van vrouwelijke tepels uiteenlopen, is één ding duidelijk: veel vrouwen willen zelf die keuze maken.

Uit onderzoek van Hunkemöller** onder Nederlandse vrouwen blijkt dat 80% van de ondervraagden vindt dat vrouwen meer kritiek krijgen dan mannen wanneer ze hun tepels tonen. Tegelijkertijd gelooft slechts 29% dat vrouwelijke tepels daadwerkelijk altijd bedekt zouden moeten zijn.

Hunkemöller vindt dat het tijd is om vrouwen zélf de regie te geven over hun eigen lichaam. 'Free the Choice' is geen oproep om massaal tepels te tonen, maar een pleidooi voor autonomie: elke vrouw moet zelf kunnen bepalen of en hoe zij haar lichaam laat zien.

Credits: Hunkemöller

Bij elke campagne lopen we tegen de restricties rondom tepels aan, en moeten we keuzes maken die niet altijd in lijn zijn met onze visie op vrijheid en zelfexpressie. Met deze nieuwe benadering kiezen we bewust voor verandering: we retoucheren niet langer standaard en geven onze modellen de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij hun lichaam tonen. We hopen hiermee bij te dragen aan een bredere dialoog en een wereld waarin vrouwen volledig autonoom zijn over hun lichaam Carmen Seman, Director of Marketing bij Hunkemöller

Exclusieve ‘Free the Nipple’ bralette

Om deze boodschap kracht bij te zetten, lanceert Hunkemöller de exclusieve ‘Free the Nipple’ bralette, in een gelimiteerde uitgave van 500 stuks met een speels ontwerp: subtiel geborduurde tepels. Hiermee benadrukt het merk dat tepels een normaal onderdeel van het vrouwelijk lichaam zijn en niet verborgen hoeven te worden.

Tegelijkertijd maakt de bralette een knipoog naar de strikte censuur op sociale media, waar vrouwelijke tepels nog altijd worden geblokkeerd. Daarmee opent het merk niet alleen het gesprek over deze ongelijkheid, maar moedigt het ook aan om bestaande taboes te doorbreken.

*Hunkemöller zal content delen op eigen kanalen waar toegestaan, maar de zichtbaarheid op externe platforms hangt af van hun contentbeleid, dat mogelijk de weergave van tepels beperkt.

**Representatief online onderzoek onder 150 vrouwen, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau