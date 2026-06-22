HUSH HUSH vertegenwoordigt Fabienne Chapot in Nederland

PR-bureau Hush Hush maakt in een persbericht bekend dat het vanaf nu het Amsterdamse modemerk Fabienne Chapot in Nederland vertegenwoordigt. De samenwerking omvat PR, influencer marketing, showroom- en sample management en merkcommunicatie.

Fabienne Chapot werd in 2006 opgericht door de gelijknamige Nederlandse ondernemer en groeide sindsdien uit tot een internationaal distributienetwerk van 1.000 verkooppunten en vijf boetieks, met het creatieve hoofdkantoor in Amsterdam.

Het label staat bekend om kleurrijke, opvallende pieces en hanteert de merkfilosofie 'Elevate the Everyday'. Fabienne Chapot is B Corp-gecertificeerd, wat inhoudt dat het bedrijf voldoet aan hoge normen op het gebied van sociale en ecologische impact.