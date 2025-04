IBANA en Anne & Esther Vedder lanceren zomerse capsulecollectie ‘California Dreams’

Kledingmerk IBANA lanceert samen met Anne & Esther Vedder de exclusieve capsule collectie ‘California Dreams’. De tweelingzussen Anne en Esther – bekend van hun sieradenlabel Vedder & Vedder – werkten nauw samen met IBANA aan een zomerse collectie vol zelfverzekerde silhouetten, verrassende details en draagbaar design.

IBANA is al jaren een favoriet merk van de zussen. Na bijna tien jaar het label met liefde te dragen, besloten ze in augustus 2024 de samenwerking aan te gaan met het team van IBANA. Het resultaat: 20 uitgesproken items die moeiteloos meegaan van festival naar avondfeest, van citytrip naar zomerbruiloft.

Van een knalrode jurk als blikvanger tot stoere denim co-ords, een witte leren wide leg broek en een oversized zwarte blazer met gouden knopen – de collectie is ontworpen om te mixen & matchen. Met elkaar én met je eigen stijl.

De campagne is begin april vastgelegd op diverse locaties in en rondom Los Angeles. Vanaf 24 april 2025 is de collectie verkrijgbaar via IBANA en bij geselecteerde verkooppunten. De prijzen variëren van €79,99 tot €299,99.

Credits: IBANA

“De samenwerking met Anne en Esther voelde meteen als een perfecte match,” zegt Tamar van Koolbergen, Brandmanager bij IBANA. “Ik kleed de meiden al jaren en het voelde heel natuurlijk om deze stap samen te zetten." "We wilden iets creëren dat speels en tijdloos is, maar ook eindeloos met elkaar kan worden gecombineerd – en dat is gelukt.”

Anne en Esther: “We zijn ontzettend trots op deze capsule collectie." "De combinatie van onze stijl met de krachtige, vrouwelijke energie van IBANA maakt dit tot een collectie die helemaal bij ons past.”

Het is een collectie voor iedere vrouw: van day to night en van work to party.