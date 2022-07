ICNK.Amsterdam presenteert de FW22-23 collectie op de modefabriek!

ICNK.Amsterdam zal op de beurs wederom kleur bekennen. Wij bieden naast de basic kleuren zwart/off-white ook brei en sets in de kleuren Petrol, Fuchsia, Appeltjes-groen en Orange.

Combinaties dat is de basis van de collectie, voor het FW22-23 seizoen is het aanbod comfortabele pakken groter dan vorige seizoenen, onder andere in de voor de ICNK.Amsterdam vaste klanten bekende jacquards, maar dat is nu uitgebreid met uni pakken.

ICNK.Amsterdam is het Nederlandse modemerk dat vrouwelijke fashion combineert met comfort en altijd met een twist, die aansluit bij de levensstijl van de modebewuste zelfverzekerde vrouw.

Bent U benieuwd naar onze collectie, schroom niet en kom langs bij onze stand B354, die wij samen delen met TQ-amsterdam!