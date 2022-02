ICONIC27: een merk geïnspireerd door legendarische iconen

ICONIC27 is een merk geïnspireerd op legendarische iconen als Jimi Hendrix, Kurt Cobain en Amy Winehouse, die onze culturele geschiedenis hebben gevormd omdat ze ons hebben geïnspireerd.

Onze collecties zijn gebaseerd op de verschillende identiteiten en levensstijlen van deze prachtige en unieke artiesten. Door echt authentiek te zijn. Ze inspireerden ons en inspireren ons nog steeds, zelfs na de dood met hun muziek, gedichten, kunst en andere manieren om zich uit te drukken: op het podium of daarbuiten.

Beeld: ICONIC27, dames collectie FW22, eigendom van het merk.

Ze hebben hun eigen stijl, dragen geweldige prints of uitgesproken looks, wat mij inspireert voor het maken van mijn collectie en prints. Ze trekken zich niets aan van wat andere mensen van hen denken, iets wat we allemaal diep van binnen willen en nodig hebben. Zoals Kurt Cobain zei: “Kom zoals je bent.”

Het is hun persoonlijkheid, hun manier van communiceren, de schoonheid van wie ze van binnen zijn die aan de buitenkant reflecteert. Het mysterie van hun creatieve geest uitgedrukt door hun manier van leven die iconisch werd.

Het is dus niet alleen de muziek, het is hun geniale manier van denken en manier van uiten en hun levensstijl: het is alles aan hen dat me inspireert. Onze collecties zijn gewijd aan deze iconen, die iconen die veel te vroeg zijn overleden maar toch een tijdloze invloed hebben.

Mijn naam is Lily, creative director bij ICONIC27.

“Thank you for the tragedy, I need it for my art” – Kurt Cobain

