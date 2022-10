If the shoe fits... You’re probably wearing Poelman

Hot since ’97

We kunnen met zekerheid zeggen dat Poelman BV een van de grootste spelers is op het internationale speelveld van private label schoenen. Ons bedrijf is opgericht in 1997 en is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en distribueren van volwaardige collecties, voor talloze nationale en vooral internationale retail formules.

We love our craft

We werken tevens nauw samen met uiteenlopende, vooraanstaande modemerken. Met liefde voor vakmanschap richten onze designers zich volledig op het leveren van topkwaliteit schoenen. Zo werken we bijvoorbeeld uitsluitend met de beste soorten leer die in Europa verkrijgbaar zijn.

Did you wear or stare?

In 2015 introduceerden we ons eigen label PS Poelman. Met dit merk richten we ons op een jonge doelgroep en reageren we razendsnel op nieuwe trends. Tel je de schoenen die we onder private label produceren daar bij op, dan kom je schoenen van Poelman werkelijk overal ter wereld tegen. Het zit er dus dik in dat je ooit in je leven schoenen hebt gedragen die ontworpen en gemaakt zijn door Poelman. Of je hebt er op z'n minst naar gestaard