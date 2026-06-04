IJzersterk werkshirt met UPF 40+ UV Protection

Werken in de volle zon vraagt meer van vakmensen dan alleen doorzettingsvermogen. Lange dagen op de bouwplaats, het dak, in de infra of op het land betekenen vaak urenlange blootstelling aan hitte en UV-straling. De Force Sun Defender T-shirts van Carhartt zijn speciaal is ontwikkeld voor professionals die langdurig buiten werken.

De collectie bestaat uit een Long-sleeve T-Shirt én een Short-sleeve T-Shirt met geïntegreerde UV-bescherming UPF 40+. Daarmee biedt het shirt bescherming tegen schadelijke zonnestralen conform de norm EN 13758-2:2003+A1:2006. De shirts zijn beschikbaar in Black, White, Asphalt en Green Slate Heather.

Ontwikkeld voor intensief buitenwerk

Het Force Sun Defender T-shirt is gemaakt van lichte Interlock Sun Defender-stof en heeft een comfortabele Relaxed Fit. Dankzij de combinatie van Carhartt Force en FastDry technologie wordt transpiratievocht snel afgevoerd en droogt het shirt snel tijdens intensieve werkzaamheden.

Of het nu gaat om werken op steigers, installaties op daken of lange werkdagen in de infra: het shirt helpt vakmensen koel, droog en comfortabel te blijven, zelfs bij hoge temperaturen.

Credits: Carhartt

Bescherming én bewegingsvrijheid

Naast UV-bescherming staat draagcomfort centraal. De shirts zijn voorzien van sterke afwerkingsstiksels voor extra duurzaamheid. De relaxte pasvorm zorgt voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het werken. Het herkenbare Carhartt -logo op de borst en het Carhartt Force label op de mouw geven het shirt de robuuste uitstraling die professionals van het merk gewend zijn.