Ilse Jacobsen; geïnspireerd op de Scandinavische levensstijl

Wat begonnen is als een klein winkeltje in Hornbæk is uitgegroeid tot een wereldwijd succes. Ilse Jacobsen staat bekend om haar iconische regenkleding en de Tulip instapschoen voor dames. Het merk is geïnspireerd door de Scandinavische omgeving en het leven aan zee. Deze regenkleding is gemaakt van hoge kwaliteit met goede functionaliteiten en creëren zo de mogelijkheid om met regenachtig weer te genieten van allerlei soorten buitenactiviteiten.

Tulip Dames Instapschoen

De Tulip instapschoen van Ilse Jacobsen zien er niet alleen elegant uit, maar dragen ook uitermate comfortabel door het verende voetbed. Comfort en stijl komen samen in één design. De Tulip is van lichtgewicht, praktisch en zeer comfortabel. De Tulip is voorzien van een buitenzool gemaakt van natuurlijk rubber en heeft een ademende bovenkant met gelaserd gaatjespatroon. Deze combinatie maakt de schoen een perfecte instapper voor op reis, op stap of voor een wandeling en is inmiddels om die redenen niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De Tulips komen in verschillende kleuren en maten. Naast de klassieke Tulip die perfect is voor het voorjaar en de zomer, biedt Ilse Jacobsen ook een ruim assortiment aan winterse Tulips, waaronder de Tulip pantoffel. Net als de instappers zijn de pantoffels ontworpen met de karakteristieke Tulip-zool waardoor ze uitermate comfortabel aanvoelen. Deze winter Tulips zijn gevoerd met nepbont, die warmte bieden voor in de koudere dagen.

Beeld: Ilse Jacobsen, eigendom van het merk.

Martens Fashion Group

Martens Fashion Group is met meer dan 50 jaar ervaring uitgegroeid tot een van de grootste mode importeurs en- agenturen in Europa. Het agentschap beschikt over een breed portfolio aan merken, waaronder ook Ilse Jacobsen. Ben je dus op zoek naar een duurzaam merk met stijlvolle máár ook praktische items? Dan ben je bij Ilse Jacobsen aan het juiste adres. Inmiddels is het merk verkrijgbaar in 26 landen en in wereldsteden als New York, Berlijn, Londen, Stockholm, Madrid, Zürich, Amsterdam, Oslo, Kopenhagen en Tokio. Ilse Jacobsen wordt in meer dan 1500 winkels verkocht. Voor verdere vragen, kun je contact opnemen met het salesteam van Ilse Jacobsen bij Martens Fashion Group, die je kunt bereiken via onderstaande gegevens:

Martens Fashion Group World Fashion Centre 1.15 Koningin Wilhelminaplein 13 1062HH Amsterdam The Netherlands +31 (0)20 5110612 [email protected]