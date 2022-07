In het zonnetje private label – Adornpay

Ana Dyla agency (onderdeel van Ana Dyla sieraden) produceert Private Label, waarmee het andere bedrijven helpt bij de ontwikkeling van een eigen, duurzame sieraden label.

Oprichter Hatice Tekin opent samen met haar team de mogelijkheden voor sieraden labels om kennis te maken met een duurzame & ethisch verantwoorde productie. De flexibiliteit zit in een eerste productie kleinschalig te produceren om overproductie te voorkomen.

Ana Dyla Agency staat voor sieraden op maat – made to order – en stelt servicenormen vast op het gebied van productiesnelheid, kwaliteit, duurzame materialen en ethische werkomstandigheden. Bedrijven kunnen een idee delen met Hatice en haar team, waarna dit wordt uitgewerkt tot een concreet ontwerp dat past binnen het budget en de eindconsument.

Ana Dyla AdornPay, eigendom van het merk.

Hatice aan het woord:

‘Graag introduceer ik jullie aan AdornPay. Anouk & Virgilia mailden tijdens Covid19 en ijverig vertelde zij het idee over sieraden waar je mee kan betalen. Transparantie staat voor mij voorop, dus ik heb eerlijk toegegeven dat het een uitdaging kon worden omdat wij nog niet eerder chips in sieraden hadden verwerkt. Het vertrouwen was wederzijds en zonder elkaar in real life gezien te hebben, zijn wij vol enthousiasme begonnen aan de productie van AdornPay – zowel de reguliere collectie als de wearables.’

Over AdornPay

AdornPay wearables; step into an elegance life with effortless secure transactions. AdornPay brengt een uniek product op de Nederlandse markt waarbij je fashion & functionaliteit combineert: sieraden waarmee je kunt betalen oftewel de wearables. Daarnaast heeft AdornPay een reguliere collectie fijne sieraden. Armbanden, kettingen, oorbellen, ringen en hangers, van hoogwaardige kwaliteit en handgemaakt. Het materiaal van de sieraden ‘vermeil’ heeft als basis 925 sterling zilver, met een 2,5 micron 18 karaat goudlaag. Achter AdornPay staan twee ambitieuze, jonge vrouwen; Virgilia (32) & Anouk (27). Ze hebben elkaar ontmoet tijdens de studie en AdornPay is ontstaan uit een studieopdracht.

Voor Ana Dyla staat duurzaamheid hoog in het vaandel, verantwoordelijkheid nemen en het milieu beschermen is geen optie maar een must bij het produceren van luxe sieraden. Voor de reguliere sieraden gebruiken we gerecyclede materalen. Voor de wearables van AdornPay hebben we deadstock-materialen te gebruiken.

Wij focussen op een duurzame relatie met onze klanten, daarom gaat produceren met Ana Dyla agency gepaard met:

• Begeleiding bij het samenstellen van jouw sieradencollectie

• Advies over de materialen die passen bij jouw ontwerp, klant en budget

• Advies over de te produceren aantallen

• Duurzame materialen (10k, 14k, goud & 925 sterling zilver)

• Lokaal gedolven of gerecyclede edelstenen & lab-grown diamanten

• Ethische verantwoorde productie

• Start een eerste collectie met MOQ van 60 stuks per ontwerp

• B corp gecertificeerd

• Communicatie in het Nederlands of Engels

Interesse in private label productie? Neem vrijblijvend contact op via hatice@anadyla.com

Interesse om AdornPay op te nemen in je collectie? Neem contact op via sales@anadyla.com