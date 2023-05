Indosole brengt footwear naar nieuwe hoogten in 2023 met collabs, recycling en nieuwe kleuren

Indosole brengt in 2023 een revolutie teweeg in de schoenenwereld met haar nieuwste samenwerkingen, nieuwe levendige kleuren en brengt het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu naar een hoger niveau. Het duurzame schoenenmerk staat op drie fundamentele pijlers; transparantie, impact en universaliteit.

De ESSNTLS-collectie van Indosole is gebaseerd op Sole Engineered Tire Technology (SETT), Waarmee zero-waste bijproducten worden geproduceerd. Dit zorgt ervoor dat elk onderdeel van de rubberen band wordt samengeperst en gevormd tot een zool. Indosole streeft ernaar de bewaker van het milieu te worden, waarbij elke stap van het productieproces wordt gevolgd om zo groen en schoon mogelijk te zijn. Het bedrijf heeft de massaproductie herzien om een aanzienlijke positieve impact te genereren. Tijdens de pieken in de productie bespaart Indosole elke twee weken een ton afvalmateriaal, en langdurige samenwerkingen met distributeurs zijn een uitstekende manier om de hoeveelheid afval op stortplaatsen exponentieel te verminderen. Indosole is er trots op een B-Corp te zijn, wat haar milieubewustzijn en transparantie in de hele supply chain benadrukt.

Indosole heeft een universele aantrekkingskracht die vriendelijk is voor het milieu, en het doel van het bedrijf is om een nieuwe mentaliteit onder consumenten te creëren. De milieubewuste sandaal van Indosole heeft tot doel de jongere generatie te helpen naadloos over te stappen op bewust consumeren en de koopgewoonten van toekomstige generaties vorm te geven.

De Lost Sole-collectie, waarmee Indosole naam heeft gemaakt, is terug met nog meer levendigheid en kleur. De Lost Sole 2.0 collectie wordt vervaardigd met behulp van de Sole Engineered Tire Technology (SETT), en gebruikt defecte onderdelen van grote schoenenfabrikanten om er stijlvolle slippers van te maken. Het eindresultaat is een gripvaste en duurzame zool, vervaardigd uit 60% gerecyclede sneakers. De Lost Sole 2.0 Collectie heeft limoengroen, indigoblauw en unieke kleurcombinaties tussen zool en bovenkant.

Indosole’s producten worden mogelijk gemaakt door samenwerkingen met twee van de meest veelbelovende jongen bedrijven uit Indonesie, Pable en HIJACK, die op radicaal positieve wijze bijdragen. De Pable-serie beschikt over 100% gerecyclede katoenen textiel straps op Indosole’s slippers, sandalen en teenslippers. De samenwerking tussen HIJACK en Indosole heeft de "Adventurer" sandaal voortgebracht, een hybride van gerecyclede banden en sneakerzolen die perfect is voor een avontuurlijk leven, zowel in de stad als daarbuiten.

Door afvalmaterialen te redden en ze om te vormen tot zolen voor slippers, is Indosole niet alleen een pionier op het gebied van recycling, maar vermindert het ook op grotere schaal de hoeveelheid afval op stortplaatsen. Onze missie is om de markt een product te bieden dat niet alleen milieuvriendelijk is, maar ook door onze klanten met plezier gedragen wordt! Kyle Parsons, oprichter Indosole

De toewijding van Indosole aan duurzaamheid, samen met de unieke ontwerpen en samenwerkingen, maakt het merk opvallend in de schoenenindustrie. Volg de reis van het bedrijf naar een betere wereld op sociale media en ontdek Indosole-producten in meer dan 25 landen wereldwijd, evenals in de drie winkels op Bali.