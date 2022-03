INDOSOLE recycled oude sneakers voor hun SS22-collectie

Indosole verzamelt 1.500 autobanden per dag en verwerkt dit gerecycled in de zool van hun slippers. Dit maakt Indosole niet alleen een pionier op het gebied van recycling maar vermindert ook op grote schaal de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt. Met transparantie, impact en universaliteit als belangrijkste drijfveren werkt het B-corp gecertificeerde Indosole voortdurend aan haar productieproces en concept om de groenste en schoonste in de branche te worden.

Indosole is gepassioneerd om haar verhaal over te brengen aan de consument en dit te doen op een verfrissende, nieuwe manier. Het merk gelooft dat met deze aanpak de shoping gewoonte van toekomstige generaties ten goed kan veranderen.

Trouw blijvend aan de Indosole ethos en de tijdloze ESSNTL-collectie, heeft het merk manieren gezocht om nieuwe materialen te ontwikkelen die uit afval kunnen worden onttrokken. Met de SS22-collectie brengt Indosole ‘eco’ naar een hoger niveau en experimenteert het met het recyclen van sneakers. Het resultaat? Stijlvolle teenslippers en slippers met een iconische gerecyclede zool in grijs, rood en oranje.

Indosole, collectie SS22, eigendom van het merk.

De SS22-collectie met de naam LOST SOLE komt tot leven met behulp van de SET- technologie (Sole Engineered Tire-Technology). Door oude sneaker collecties van grote schoenenfabrikanten te verzamelen en er stijlvolle slippers van te maken, voorkomt Indosole dat ze op stortplaatsen terechtkomen en worden verbrand.

"De basis van Indosole is altijd onze 'recycled tire sole technology' geweest, die op al onze stylen wordt toegepast. Dit jaar hebben we een nieuwe, interessante materiaal innovatie omarmd, genaamd "The Lost Sole", die meer kleur en persoonlijkheid aan het merk geeft. Met behulp van hetzelfde proces als bij het verpulveren van onze autobanden, onderscheppen we nu sneaker onderdelen (van grote schoenenmerken) en krijgen we ze weer terug op straat als een nieuw paar Indosole’s. Kijk uit naar onze nieuwe sneakerzool teenslippers en slippers in oranje, rood en grijs - Lancering, in de lente!", zegt Indosole- oprichter Kyle Parson.

Indosole, collectie SS22, eigendom van het merk.

Over de onderneming

In 2004 kwam oprichter Kyle Parson tijdens een reis door Indonesië in contact met miljarden gebruikte autobanden. Autobanden zijn een broedplaats voor dodelijke ziektes en hebben een grote impact op ons milieu. Indosole heeft een betere oplossing voor dit probleem gevonden door ze te recycleren en ze vervolgens te gebruiken als basis voor de buitenzool van alle slippers. De missie van Indosole is om mensen te inspireren een bewuster leven te leiden bij elke stap die ze zetten. Indosole heeft haar Balinese wortels verspreid over meer dan 25 landen wereldwijd, waaronder Europa. De SS22-collectie LOST SOLE zal vanaf mei 2022 verkrijgbaar zijn in meer dan 100 Europese winkels, waaronder OMODA, SHUZ, NUD GALLERY, LOVE AFFAIR, BLOOM FASHION, en ook online.