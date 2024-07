INretail Award 2024 gaat naar MIMI Bags

TMO-studenten Bibi Bronswijk en Caro Scheepens hebben de INretail Award 2024 gewonnen, de prijs die is verbonden aan het ondernemerschapsleerlijn van TMO Fashion Business School. INretail directeur Jan Meerman reikte de award en de bijbehorende start-up geldprijs van 10.000 euro afgelopen vrijdag uit.

Vorig jaar bedachten Caro Scheepens en Bibi Bronswijk het concept MIMI Bags. Het idee ontstond tijdens het businessplanproject van TMO. “Een tas van MIMI Bags is een tas waarvan je de skin kunt verwisselen zodat je voor elke gelegenheid een andere tas hebt,” legt Bibi uit. “Je verwisselt de buitenkant – de skin – door middel van een magneetsysteem, terwijl de basis binnen-tas hetzelfde blijft. De skins komen in verschillende kleuren en materialen waarbij we natuurlijk ook inspelen op fashiontrends zoals quilt.”

Caro vult aan: “De overproductie van tassen wordt vermeden doordat je een aparte tas en skin kunt kopen. Je koopt hierdoor één basistas, met zo veel verschillende skins als je zelf wilt. Onze focus op verantwoorde consumptie biedt niet alleen stijl, maar ook een bewuste keuze voor de moderne consument. Met één daadwerkelijke tas en een veelheid aan skins, onderscheiden wij ons van de bestaande tassen. Zo willen wij ons steentje bijdragen aan het verbeteren van de branche.”

De studenten waren oorspronkelijk niet van plan om deel te nemen aan de ondernemerschapsleerlijn van TMO, maar werden aangespoord door een investeerder die wel wat zag in het concept van de studenten. Het eindresultaat van hun onderzoek naar een unieke, duurzame én fashionable tas werd afgelopen vrijdag op TMO gepresenteerd aan een vakjury bestaande uit Harry Bijl (INretail), Koert Otten (founder Vitaminstore), Maggy Hopman (Maggy’s Mode) en Chris van Niekerk (data scientist).

De INretail Entrepreneur Award met bijbehorende start-up prijs van 10.000 euro werd uitgereikt door INretail directeur Jan Meerman.

Credits: TMO-studenten Bibi en Caro presenteren hun concept MIMI Bags aan de vakjury.

De ondernemerschapsleerlijn van TMO

In het onderwijsprogramma van TMO wordt veel aandacht besteed aan ondernemerschap. De hogere semesters van TMO worden ook wel de ‘ondernemerschapssemesters’ genoemd. Dat begint bij het Business Plan project waarbinnen studenten de opdracht krijgen om een innovatief fashion businessconcept te bedenken. Aan het einde van dit project presenteren de studenten hun innovatie aan een vakjury bestaande uit prominenten uit de modebranche, business angels, coaches en adviseurs. De bedenkers van de meest kansrijke concepten krijgen de mogelijkheid om hun idee door te ontwikkelen in de Ondernemerschapsleerlijn van TMO. In plaats van scriptieonderzoek voor een externe opdrachtgever, doen deze studenten onderzoek voor hun eigen business. Het beste idee maakt kans op de INretail Award (voorheen de Meester Koetsier Entrepreneur Award) waaraan een financiële start-up prijs is verbonden. De winnende studenten krijgen de mogelijkheid om in het laatste semester een afstudeerstage binnen hun eigen bedrijf te doen.