INretail nieuwe naamgever van ondernemerschapsprijs TMO Fashion Business School

TMO Fashion Business School is blij dat Koninklijke INretail, de brancheorganisatie voor retail non-food, vanaf juni 2024 de nieuwe naamgever wordt van TMO’s ondernemerschapsprijs. Deze prijs is onderdeel van de ondernemerschapsleerlijn die de school in 2016 heeft geïntroduceerd.

De ondernemerschapsleerlijn van TMO biedt studenten een unieke kans om een eigen startup binnen de school te realiseren. Het programma stimuleert ondernemerschap en innovatie binnen de modebranche door middel van dit 'real-life onderwijsproject. Het doel is om jonge, veelbelovende TMO-talenten te ondersteunen bij het opzetten van innovatieve fashion startups.

Aan het einde van de leerlijn wordt het meest veelbelovende businessconcept beloond met een prijs: een investeringsbedrag van 10.000 euro. Tot 2024 werd deze prijs uitgereikt door de Meester Koetsier Foundation. Vanaf juni 2024 verbindt INretail haar naam aan deze stimuleringsprijs die maximaal twee keer per jaar wordt uitgereikt, mits er sprake is van een kansrijk concept.

Op vrijdag 28 juni zal Jan Meerman, directeur van INretail, de award en de bijbehorende geldprijs uitreiken aan de studenten die het meest veelbelovende businessidee voor hun startup hebben gepresenteerd. Meerman benadrukt het belang van deze prijs: “Niet alleen voor de fashionbranche, maar ook voor verwante sectoren zoals wonen, lifestyle en beauty is het enorm belangrijk dat ondernemerschap onder talentvolle studenten wordt gestimuleerd én beloond. Wij dragen daar graag aan bij met een forse financiële impuls, waardoor een heel goed businessidee ook echt werkelijkheid kan worden. Daarnaast delen wij onze kennis graag met studenten via onze branchespecialisten en bieden we hen ook mogelijkheden voor coaching aan.”

De samenwerking tussen TMO en INretail benadrukt de gedeelde visie om duurzame innovatie en ondernemerschap in de fashion en lifestyle(retail) te bevorderen. TMO en INretail kijken uit naar de toekomstige startups en businessideeën die uit deze ondernemerschapsleerlijn zullen voortkomen.

