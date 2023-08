Introducing "The Perfect" standaard in moderne damesmode

The Perfect is een merk van verschillende producten die de moderne vrouw in hun kleding zouden moeten hebben voor eenvoud en moeiteloze elegantie. Tegenwoordig proberen we allemaal een balans te vinden tussen werk en privé, terwijl we ons ook bewust zijn van het milieu en dus “gemak” een luxe wordt.

Het eerste product die op de markt hadden geïntroduceerd was “The PERFECT White Blouse”. Na veel intern en extern onderzoek hebben we een blouse ontwikkeld in verschillende pasvormen (slim fit en boyfriend fit) die bij verschillende gelegenheden gedragen kunnen worden. Het vakmanschap en de ideale pasvormen, passen bij de moderne vrouw van nu. De belangrijke kenmerken van “The PERFECT blouse” zijn: tailored fit zonder coupenaden, crispy white color, de combinatie van vrouwelijke halslijn en stoere kraag maakt de blouse echt uniek.

Credits: The Perfect

De collectie is momenteel uitgebreid met meerdere PERFECT blouses en PERFECT T-shirts en komen ook PERFECT jurken die als losse items heel sterk zijn of goed te combineren met bestande items in je gaderobe. Wij denken ook aan de toekomst en hoe een bijdragen kunnen doen op onze aarde voor nu en laten voor onze kinderen en daarom proberen zoveel mogelijk natuurlijk producten te gebruiken zoals biologische katoen en onze producten zijn niet in plastic ingepakt maar in een katoen “dusty bag” die later ook kunnen worden hergebruiken.

LIFE ISN'T ALWAYS PERFECT BUT YOUR OUTFIT CAN BE!