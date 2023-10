Inzicht in banen in de mode: Hoe het is om te werken als verkoopadviseur bij Benetton

Als een van de bekendste modebedrijven ter wereld biedt Benetton veel mogelijkheden om een start te maken in de mode-industrie en door te groeien. Een vaak gekozen opstap in de mode-industrie is de functie van verkoopadviseur. Bij Benetton is deze functie echter veelomvattender dan je op het eerste gezicht zou denken.

Een multifunctionele expert worden

Verkoopadviseurs bij Benetton zijn niet alleen experts in het bieden van uitmuntende klantenservice, maar zijn ook betrokken bij retailbudgetten, zoals die voor voorraad en winkelinrichting.

Daarnaast bewaken verkoopadviseurs de visuele winkelstandaarden en blijven ze op de hoogte van de huidige modetrends en het productassortiment van de winkel te begrijpen. Het doel is een gastvrije omgeving te creëren waar klanten eenvoudig vinden wat ze zoeken.

Nauwe samenwerking met het winkelmanagement en beveiligingspersoneel is ook essentieel om ervoor te zorgen dat er geen interne problemen blijven bestaan die tot voorraadverlies kunnen leiden.

Een stap dichter bij een echte mode-insider

Benetton heeft zijn identiteit van stijl, kleur, authentieke mode en kwaliteit tegen betaalbare prijzen door de decennia heen behouden. Werken als verkoopadviseur bij Benetton biedt zekerheid en de mogelijkheid om door te groeien binnen het bedrijf. Wanneer je van dichtbij meemaakt hoe de winkel functioneert en inzicht krijgt in de financiën, kun je gemakkelijk Senior Sales Consultant of Deputy Brand Manager worden en zelfs opklimmen tot Chief Financial Officer.

Vandaag de dag is de Benetton Group een van de bekendste modebedrijven ter wereld, aanwezig op de belangrijkste markten ter wereld en met een wijdvertakt netwerk. Een groep die op verantwoorde wijze plannen maakt voor de toekomst en in het heden leeft, en die altijd rekening houdt met het milieu en maatschappelijke veranderingen.