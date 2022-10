iXXXi JEWELRY lanceert fall/winter 2022 collectie Positive Spirit

When you focus on the good, the good gets better met de nieuwste fall/winter 2022 collectie ‘Positive Spirit’ van iXXXi JEWELRY. Van vintage items en sterrenbeelden tot sieraden die je direct een positieve vibe geven: je vindt het allemaal in deze nieuwe collectie. iXXXi JEWELRY is een Nederlands merk met verwisselbare stainless steel sieraden. Ze hebben hun bekendheid te danken aan het verwisselbare ring concept, waarmee je met een basisring en een grote collectie aan verschillende vulringen steeds een nieuwe ring kunt samenstellen. Elk jaar brengen zij twee nieuwe seizoen collecties en twee extra aanvullingen op deze collecties uit. Wat kun je verwachten van de nieuwe fall/winter 2022 collectie Positive Spirit?

Positive vibes

Vintage designs, gepersonaliseerde items en zwart gekleurde details zijn dé eyecatchers van dit najaar bij iXXXi JEWELRY. Met deze unieke items kun je gemakkelijk mixen en matchen met de bestaande collecties van iXXXi en heb je in een handomdraai weer een volledig nieuwe ring combinatie gecreëerd. Met de vintage vulringen uit de nieuwe Positive Spirit collectie bevind je je direct in een positieve flow en kan het samenstellen dit najaar beginnen.

Beeld: iXXXi JEWELRY, eigendom van het merk.

Sterrenbeelden

Speciaal voor deze collectie heeft iXXXi ervoor gekozen om een aantal nieuwe Charms en Top Parts te ontwerpen die alle sterrenbeelden vertegenwoordigen. Ook zijn er een aantal gekleurde Top Parts en Zirconia Stenen (positive stones) toegevoegd aan de collectie die je direct positive vibes geven. Dit najaar kun je je geluk weer op met het eindeloos wisselen en combineren van deze nieuwe items en door het toevoegen van jouw Sterrenbeeld en/of Positive Stone kun je je sieraden nóg persoonlijker maken.

Beeld: iXXXi JEWELRY, eigendom van het merk.

iXXXi MEN

De iXXXi MEN collectie is weer verrijkt met 17 nieuwe armband designs. De kralen armbanden zijn weer helemaal terug van weggeweest en daarom zijn er 9 verschillende soorten kralen designs aan deze collectie toegevoegd. Naast de kralen armbanden bestaat de herfst/winter aanvulling ook uit een mooie balans tussen echt leer en stainless steel items.

‘The secret to happiness is flowing, not forcing!

Beeld: AW Collection 2022, iXXXi MEN, eigendom van het merk.