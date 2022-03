iXXXi JEWELRY lanceert Spring/Summer 2022 collectie

Feel the freedom of the art met onze nieuwste spring/summer 2022 collectie ‘CreARTive’. Van een nieuw wisselsysteem tot sieraden met abstracte designs en verschillende ‘arty’ vormen, je vindt het allemaal in deze nieuwe collectie.

Love all kind of shapes

Dit voorjaar kun je niet meer om de kunstige creaties van iXXXi JEWELRY heen. We ruilen onze winterse schoonheden in voor verschillende vormen en abstracte items, waarmee je in no-time frisse en arty combinaties kunt samenstellen. Voor deze collectie creëerden we zeventien nieuwe 2mm vulringen, drie 4mm vulringen en een kleurrijke top part. De vulringen zijn verkrijgbaar in de platingkleuren goud, rosé goud, zilver en sommige in zwart. Ook zijn al deze ringen uitgebracht in maat XS (ringmaat 15 en 16).

Daarnaast hebben we een nieuw wisselsysteem toegevoegd met Crertive Base sieraden die gevuld kunnen worden met de nieuwe Zirconia Stones. De Zirconia Stones passen precies met hun onderkant in de CreArtive Base en sluit je af met een van schroefdraad voorzien ‘dekseltje’. De Zirconia Stones zijn verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren! Maak jouw voorjaarslook helemaal compleet met onze kettingen, armbanden, charms en oorbellen. ’Art is not a thing, it’s a way!

iXXXi Jewelry, collectie SS22, eigendom van het merk.

iXXXi MEN

Ook de iXXXi MEN collectie is weer aangevuld met drie ringen, elf armbanden, een ketting en een pendant! De armbanden zijn gemaakt van stainless steel, zwart genuine leer in combinatie met stalen details en verschillende soorten kralen. Bij de stalen armbanden zie je een aantal kunstige creaties terug. De solitaire ringen zijn allen uniek in zijn soort en verkrijgbaar in een antiek zilverkleurige plating. Pendant Yingyang zorgt voor een mooie balans binnen deze selectie sieraden. Als laatste bestaat de nieuwe ketting uit een mooie combinatie van stainless steel en zwart leer.

‘You are the artist of your life. Don’t give the paintbrush to anyone else!’

