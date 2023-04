iXXXi JEWELRY lanceert spring/summer 2023 collectie Classic Memories

A moment lasts for seconds, but the memories stay forever... dat is waar het omdraait bij de nieuwe voorjaars/zomer 2023 collectie Classic Memories. iXXXi JEWELRY bestaat dit jaar namelijk 10 jaar en met die reden hebben we oude vertrouwde ontwerpen in een geheel nieuw jasje gestoken. Het kleurgebruik van de sieraden komt voort uit dé trendkleuren van dit seizoen. Memorabele en kleurrijke sieradensets, je vindt het allemaal in deze nieuwe collectie.

iXXXi JEWELRY is een Nederlands merk met verwisselbare stainless steel sieraden. Ze hebben hun bekendheid te danken aan het verwisselbare ring concept, waarmee je met een basisring en een grote collectie aan verschillende vulringen steeds een nieuwe ring kunt samenstellen. Wat kun je verwachten van de nieuwe spring/summer 2023 collectie Classic Memories?

Classic Memories Lucia

Onze favoriete vulring ‘Lucia’ hebben we voor deze collectie opnieuw uitgebracht, maar dan in een iets kleinere variant. Om deze beauty hebben we drie sieradensets gecreëerd, allen bestaande uit iXXXi JEWELRY- items in de platingkleuren goud, rosé goud of zilver met bijpassende zirconia kleurcombinaties. De set is samengesteld uit verschillende vulringen designs, oorbellen met eventueel bijpassende charms, een charm voor aan een iXXXi ketting naar keuze en een armbandje. Allemaal perfect met elkaar te combineren, maar natuurlijk ook mooi om los te dragen.

Beeld: iXXXi JEWELRY, SS23, eigendom van het merk.

Classic Miracle

Ook onze bestseller vulring ‘Miracle’ heeft een design make-over gehad en hebben we een complete sieraden set omheen gecreëerd. Al deze items kun je weer mooi met elkaar combineren en zo maak je je look binnen een handomdraai direct Spring proof! De ‘Classic Miracle’ sets bestaan uit oorbellen, een charm voor aan jouw favoriete iXXXi ketting, een armband en vulringen in het goud, rosé goud en zilver met bijpassende zirconia kleurcombi.

Natuurlijk zijn al de nieuwe sieraden uit de spring/summer collectie Classic Memories ook weer feilloos te combineren met onze andere iXXXi items. Maak je dus klaar voor een nieuw seizoen mixen & matchen!

Beeld: iXXXi JEWELRY, SS23, eigendom van het merk.

iXXXi MEN

Voor dit jubileum jaar is natuurlijk ook onze iXXXi MEN collectie weer verrijkt met nieuwe items. We hebben een nieuw pendant en 14 nieuwe armband designs toegevoegd aan deze collectie. De aanvulling bestaat uit een prachtige balans tussen beaded bracelets en items gemaakt van stainless steel die voorzien van een matzilver-, zilver- of goudkleurige plating.

Beeld: iXXXi JEWELRY, SS23, eigendom van het merk.

‘Life is a collection of moments and memories.’