IZIPIZI INNOVEERT EN BIEDT BRILLEN AAN DIE JE HELPEN SNELLER IN TE SLAPEN N BETER TE SLAPEN

De perfecte nachtrust

Om te kunnen genieten van alle mooie momenten van het leven is het essentieel om kwalitatief goed te slapen. Een goede nachtrust is vooral afhankelijk van het beschermen van je ogen. In de innovatieve zoektocht om je ogen (en dus jou) te beschermen, heeft IZIPIZI in samenwerking met een optometrische wetenschapper een pioniersoplossing ontwikkeld voor een verkwikkende nachtrust om zo optimaal van de dag te genieten - de SLEEPING glasses.

Werkwijze bril

Draag de bril twee uur voor het slapen gaan en laat de magie zijn werk doen. Kunstlicht dat met name afkomstig is van binnenverlichting en schermen, verstoort de productie van melatonine. Door het kunstlicht te blokkeren (dankzij de technologie van de GoodNight glazen van de SLEEPING modellen) wordt het lichaam gestimuleerd om het slaaphormoon weer op natuurlijke wijze aan te maken. Het circadiane ritme herstelt zich waardoor je volop kunt genieten van de laatste uren van de dag.

Getest

Met 5 dagen wordt het inslapen een stuk fijner - de slaap is dieper en heeft een herstellend effect. En omdat het beschermen van je ogen alleen zin heeft als we de planeet ook beschermen, wordt de SLEEPING bril gemaakt van bio-gebaseerd materiaal dat voor 45% uit ricinusolie bestaat. IZIPIZI helpt je graag in slaap te komen, zodat je wakker wordt met een glimlach. Wie wil dat nou niet?