De zomer is officieel aangebroken en ook Moeder Natuur werkt mee om ons te voorzien van schitterend weer om van te genieten! Natuurlijk ook een grote traktatie voor onze kids, die met liefde buitenspelen in de zonneschijn. Velen van ons wapenen de kleintjes tegen de UV-stralen met flink veel zonnebrand, maar veel ouders zien het over het hoofd om de ogen van hun kind tegen diezelfde schadelijke UV-stralen te beschermen. IZIPIZI legt uit waarom ook de kleinsten onder ons een zonnebril nodig hebben:

Wist je dat 80% van de totale UV-schade aan je ogen wordt veroorzaakt voor de leeftijd van 18 jaar? Daarom is het belangrijk om vroeg te beginnen met je ogen te beschermen. Kinderen worden dus veel vaker blootgesteld aan de zon dan volwassenen.

De lenzen van kinderen zijn transparanter en gevoeliger dan die van volwassenen, wat betekent dat UV-stralen dieper in hun ogen doordringen en permanente schade aan hun netvlies kunnen veroorzaken.

De cellen van de ooglens worden nooit vernieuwd; de proteïnen van de lens worden namelijk nooit aangevuld. De lens kan zichzelf niet herstellen; dus de schade stapelt zich op gedurende het leven. Daarom, hoe vroeger kinderen een zonnebril dragen, hoe minder schade later in het leven.

De ontwikkeling van baby's is extra bijzonder: ze hebben een plat gezicht, prominente wangen en een slecht ontwikkelde neusbrug, waardoor baby's meestal naar boven kijken. Voor de allerkleinste is het dus zelfs extra belangrijk om een passend montuur te kiezen.

Er bestaat dus geen twijfel over: voor kinderen is een goede zonnebril van essentieel belang om hun ogen zo lang mogelijk gezond te houden. Gelukkig is het naast heel functioneel natuurlijk ook een waar fashion statement voor kids! De kids zonnebrillen van het Franse zonnebrillen label IZIPIZI zijn naast hip ook hypo allergeen, flexibel en bieden 100% UV bescherming vanaf baby af aan. De ultrabestendige IZIPIZI-monturen passen zich dankzij de rechte pootjes ook aan de groei van uw kinderen aan. De IZIPIZI brillen zijn verkrijgbaar in Baby (0 - 9 maanden), Kids (9 - 36 maanden) en Kids+ (3 - 5 jaar).

Schattige zonnehoedjes beschermen alleen van bovenaf, niet van onderaf, waar weerkaatste UV-straling van water, zand of cement veel schade kan aanrichten.

