J.C. RAGS stelt Double-U-Distribution aan als nieuwe agent voor Zuid-Duitsland en Oostenrijk

Internationale uitbreiding

Deze samenwerking versterkt het Europese agentennetwerk van het merk, naast bestaande samenwerkingen met Studio Fishbone in België en Connected Brands in Noord-Duitsland. Om dit momentum kracht bij te zetten, is J.C. RAGS in augustus aanwezig op Supreme Munich (2 tot en met 5 augustus) en CIFF Kopenhagen (5 tot en met 7 augustus), waar het merk de lente/zomer 2026-collectie en internationale strategie zal presenteren.

Versterking in de DACH-regio

Frank Abbenhuis, International Sales Manager bij J.C. RAGS: “De DACH-regio is strategisch belangrijk voor ons merk, en we geloven sterk in het groeipotentieel. Double-U-Distribution brengt waardevolle ervaring mee, beschikt over sterke lokale relaties en heeft een diepgaand begrip van waar J.C. RAGS voor staat. Samen met Studio Fishbone en Connected Brands bouwen we aan een solide commerciële basis in Centraal-Europa. CIFF is hét uitgelezen moment om dit groeiende netwerk te presenteren aan de internationale markt.”

Statement van Double-U-Distribution

“Wat ons aanspreekt in J.C. RAGS is de combinatie van hoogwaardige materialen, slimme pasvormen en een heldere, consistente merkidentiteit. Het voelt fris én volwassen aan, precies waar retailers vandaag de dag naar op zoek zijn. We kijken ernaar uit om de zichtbaarheid van J.C. RAGS in Zuid-Duitsland en Oostenrijk verder uit te bouwen.”

