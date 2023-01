Jane Lushka blijft zich altijd ontwikkelen

Lushka Iskroff is enthousiast als we vragen hoe het gaat met Jane Lushka. "We doen het goed, zowel in Nederland als internationaal. Wel merken we dat de Nederlandse consument wat afwachtend is momenteel door de toestand in de wereld. Het is wat stiller in de winkels, zo lijkt het. Ook de retailers zijn wat voorzichtig met inkopen; in Duitsland en Oostenrijk is dat minder het geval. Maar we zijn hard bezig de opwaartse lijn vast te houden. De consument heeft in de zomer meer gekocht, zowel in de winkel als online. Mensen willen weer shoppen! De voororders van SS23 in twee rondes bleken eveneens een goede zet. De eerste ronde hebben we geplust en momenteel zijn we hard aan het werk in de productie om de leveringen te garanderen." Dat is nodig omdat de stoffenleveranciers hier en daar traag uitleveren, geeft ze aan. "Daar moeten we veel moeite insteken, net als voorheen tijdens corona. De prijzen van grondstoffen zijn de laatste tijd ook nog eens behoorlijk omhoog gegaan, net als de salarissen bij de producenten en de toeleveranciers. Dat heeft als effect dat wij helaas ook onze prijzen iets moeten verhogen, maar gelukkig niet al te veel."

Beeld: Jane Lushka

Trendsettend

De collectie bestaat voor 20% uit basics en de rest is altijd nieuw, vertelt Lushka Iskroff. "Wij zijn in onze collecties echt trendsettend en daarvoor we halen onze inspiratie uit het dagelijkse leven. We kijken om ons heen in bijvoorbeeld Milaan en Amsterdam om te zien wat er op straat gebeurt en verwerken die indrukken in onze collecties. Elk seizoen is weer anders dus voor onze inspiratielaten we ons iedere keer verrassen. We zijn van mening dat je jezelf altijd moet blijven ontwikkelen en nieuwe materialen moet gebruiken, zoals technische jersey en andere trends. We bepalen vooraf het budget voor de nieuwe collectie en checken vervolgens met onze design studio welke materialen er beschikbaar zijn. Daarna gaan we patronen maken. Dat doen we trouwens allemaal in eigen beheer." Bij het ontwerpen speelt duurzaamheid bovendien altijd een hoofdrol, geeft Lushak Iskroff aan. "We zijn altijd zo duurzaam mogelijk in onze collecties. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat de leveringsketen zo kort mogelijk is en ook thuiswerken hebben we ingevoerd om het aantal personeelsverplaatsingen te minimaliseren. Alles is bovendien gedocumenteerd en gecertificeerd. Duurzaam zijn is soms best lastig, maar het is heel belangrijk dus nemen we onze verantwoordelijkheid."

SupperClub

Jane Lushka doet overigens niet mee aan de Modefabriek dit jaar, geeft Lushka Iskroff aan. "In plaats daarvan houden we een echte modeshow in de SupperClub in Amsterdam op 18 januari. We gaan daar echt uitpakken voor onze klanten, inclusief hapjes, drankjes en entertainment. Het wordt dus een echt Jane Lushka fashion event."

Beeld: Jane Lushka