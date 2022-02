Jane Lushka groeit verder

Momenteel worden we geconfronteerd met uitdagingen, met name het verkrijgen van grondstoffen en vanwege personeelsuitval bij leveranciers, vertelt Lushka Iskroff van Jane Lushka. Zowel de productie als de materialen zijn lastiger te plannen en dat zorgt voor een dubbele uitdaging: op tijd geleverd krijgen én op tijd leveren. Er is namelijk enorm veel georderd voor deze zomer. Dat is heel erg fijn, want het betekent dat we het goed doen, maar we hadden niet verwacht dat er zoveel tegelijk in de laatste twee inkoop weken zou worden besteld. Veel retailers hebben echt tot het laatste moment gewacht met het plaatsen van orders. Er wordt meer voorraad aangelegd in de winkels dan normaal. Er is bovendien heel veel vraag naar NOS en voorraadsystemen, maar dat is niet op alle onderdelen van de collectie mogelijk helaas. We hebben het dus enorm druk om alles in goede banen te leiden. Normaal plannen we op vier weken en nu op tien tot twaalf weken, maar we houden onze vinger goed aan de pols. Voor zomer 2022 verwachten we gelukkig geen echt grote problemen meer. We produceren in Europa dus geeft het vervoer naar de klanten geen hoofdbrekens, dat is heel positief. De winkels hoeven zich dan ook geen zorgen te maken.

Beeld: Jane Lushka FW22 collectie. Eigendom van het merk.

Beeld: Jane Lushka FW22 collectie. Eigendom van het merk.

Gecertificeerde leveranciers

Als het gaat om de duurzaamheid van de collecties spelen de leveranciers en het vervoer eveneens een belangrijke rol, vertelt Lushka Iskroff. Wij werken alleen met gecertificeerde stoffenleveranciers. Dat deden we al en daar gaan we uiteraard mee door. Duurzame stoffen zijn weliswaar duurder, maar als je sustainable wilt zijn hangt daar nu eenmaal een prijskaartje aan. Dat hebben wij er graag voor over! Bij onze keuze voor leveranciers houden we ook rekening met hun carbon footprint en het vervoer. We produceren in Europa, wat korte aanvoerlijnen geeft en we verpakken onze producten op een intelligente manier zodat er minder verpakkingsmateriaal nodig is. Bovendien vervoeren we niets per luchtvracht waardoor onze carbon footprint lager blijft. Dat duurzame stoffen en transport dit jaar fors duurder zijn geworden, is iets waar Jane Lushka rekening mee houdt, vertelt Iskroff. Maar we praten niet over tientallen procenten. De prijsstijgingen vallen verhoudingsgewijs mee en wij calculeren heel strak om al te grote prijsstijgingen te voorkomen.

Stap voor stap uitbreiden

Voor het komende FW22-seizoen verwachten we dat dat er weer normaal georderd zal gaan worden. Onze collectie is voor dat seizoen opnieuw groter: stap voor stap breiden we steeds verder uit. De collectie is niet alleen groter, maar ook luxer en met heel veel kleur. Aardetinten voeren de boventoon naast de basiskleuren zwart en blauw. We zullen voor de presentatie van deze nieuwe collectie net als vorig jaar weer een online modeshow houden via livestream, want dat was afgelopen seizoen een groot succes. De impressie die onze show liet zien zorgde voor veel bestellingen. Op beurzen neem je een selectie mee, maar online kunnen we veel meer tonen waardoor onze klanten een beter totaalbeeld krijgen. We willen echter wel heel graag weer live ontmoetingen met onze klanten om ze te kunnen spreken, maar momenteel is dat opnieuw lastig.

Beeld: Jane Lushka FW22 collectie. Eigendom van het merk.

Beeld: Jane Lushka FW22 collectie. Eigendom van het merk.

Jane Lushka zal deze zomer bovendien een grote marketing campagne gaan voeren om de merkbekendheid verder te vergroten, vertelt Ishkroff. Behalve een steeds grotere collectie met nog meer keuze is het namelijk voor de retailers ook van belang dat er meer consumenten naar de winkel komen. Daarom gaan we adverteren in magazines gericht op de consument en zullen we met instore POS-materiaal de herkenbaarheid van Jane Lushka vergroten. Alles is erop gericht om de consumenten actief naar de retail te sturen sturen en traffic te genereren.

Beeld: Jane Lushka FW22 collectie. Eigendom van het merk.

Beeld: Jane Lushka FW22 collectie. Eigendom van het merk.