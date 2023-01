Jane Lushka toont AW23/24 collectie in Supperclub Amsterdam

Het Nederlandse vrouwenmodemerk Jane Lushka gaf op woensdag 18 januari haar eerste modeshow in de Supperclub in Amsterdam. Retailers, pers en influencers waren aanwezig om voor het eerst kennis te maken met de AW23/24 collectie.

Op de Supperclub’s hagelwitte banken en bedden genoten A-listers en BN’ers Quinty Trustfull en dochter Moise, Olcay Gulsen en zus Dolce Gulsen en influencer vriendinnen Merel Von Carlsburg en Janine Kho van een show vol instant klassiekers van het duurzame label.

Beeld: Jane Lushka

Beeld: Jane Lushka

De show begon met een prachtige tissu performance, waarna de aanwezigen een uitgebreide blik op de collectie voor het nieuwe seizoen konden werpen. Op de catwalk waren er nieuwe silhouetten te zien met een knipoog naar de powersuit en was het neutrale kleurenpalet opvallend, met enkele knallende looks in roze, rood, blauw en groen. Altijd uitgevoerd in comfortabele styles, zoals we gewend zijn van Jane Lushka.

Beeld; Jane Lushka